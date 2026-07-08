حمدان بن محمد يستقبل 4 طلاب فائزين بذهبية أولمبياد غرينتش للابتكار

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن العقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم، والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار.

جاء ذلك خلال استقبال سموه أربعة طلاب متميزين من مدارس دبي – الخوانيج، وهم: علي الجروان، وخليفة المرزوقي، وعمر البلوشي، وسعيد أبو الشوارب، عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار، الذي أُقيم في لندن خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو 2026، عن مشروعهم "القطار الذكي للري"، متفوقين على طلبة من 80 دولة تنافسوا على تقديم أفضل الابتكارات المستقبلية.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: "سعدت باستقبال أربعة طلاب متميزين من مدارس دبي – الخوانيج، وهم: علي الجروان، وخليفة المرزوقي، وعمر البلوشي، وسعيد أبو الشوارب، عقب فوزهم بالميدالية الذهبية في أولمبياد غرينتش الدولي للابتكار، الذي أُقيم في لندن خلال الفترة من 14 إلى 20 يونيو 2026، عن مشروعهم "القطار الذكي للري"، متفوقين على طلبة من 80 دولة تنافسوا على تقديم أفضل الابتكارات المستقبلية… الطلبة الأربعة نموذج مشرّف لشباب الإمارات، وقدوة لطلبة وطالبات دبي في الاجتهاد والمثابرة. فالعقول المبدعة تمثل الثروة الحقيقية للأمم، والمحرك الرئيس للتقدم والازدهار. ولطلابنا وطالباتنا نقول: ضاعفوا جهودكم في طلب العلم، واجعلوا طموحاتكم بلا سقف ولا حدود، وليكن السعي إلى التميز نهجاً دائماً في رحلتكم التعليمية وحياتكم العملية".