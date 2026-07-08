أنور قرقاش: مشاركة تاريخية لنجوم مصر الشقيقة في المونديال





أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، بالعرض الفني المميز والروح القتالية العالية التي قدمها المنتخب المصري الشقيق في منافسات كأس العالم 2026.

وأكد معاليه في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" قدّم المنتخب المصري عرضًا مميزًا في كأس العالم، حيث عكست المباراة الأخيرة مستوى فنيًا رفيعًا وروحًا قتالية عالية. في كرة القدم يبقى الفوز والخسارة جزءًا من اللعبة، لكن ما يظل حاضرًا هو هذا الظهور البطولي اللافت الذي يبعث على الفخر.مشاركة تاريخية لنجوم مصر الشقيقة".