براند دبي يُطلق الموسم السادس من حملة #وجهات_دبي الصيفية





أعلن "براند دبي"، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، عن إطلاق الموسم السادس من حملة #وجهات_دبي الصيفية، التي أطلقها سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، عام 2021، والتي تستمر خلال الفترة من 7 يوليو الجاري وحتى 31 أغسطس القادم، لتسلّط الضوء على أبرز الوجهات والفعاليات والتجارب التي تجعل من دبي وجهة استثنائية خلال فصل الصيف.

وتتضمن الحملة باقة واسعة من العروض والخصومات في عدد من الوجهات الترفيهية المميزة والفنادق، إلى جانب أدلة رقمية متخصصة، ومقاطع فيديو تفاعلية، وفرص متنوعة للاستفادة من العروض الخاصة بالإقامة واستكشاف أبرز المعالم والأنشطة التي تحتضنها المدينة خلال الموسم.

كما تستعرض الحملة ما تزخر به دبي من وجهات ترفيهية داخلية، وشواطئ، ومدن مائية، ومرافق مخصصة للأطفال، وفنادق ومنتجعات عالمية، إلى جانب بنيتها التحتية المتطورة ومعالمها الحضارية التي تعزز مكانتها وجهةً متكاملةً للزيارة على مدار العام.

تجربة دبي

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تعكس حملة #وجهات_دبي الصيفية التعاون الوثيق بين مختلف قطاعات منظومة السياحة في دبي، حيث تجمع شركاء من مختلف المجالات لعرض تجارب استثنائية تُعزز مكانة المدينة العالمية كوجهة سياحية مفضلة على مدار العام، بما يتماشى مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33." وأضاف: "تُمكّننا شراكتنا المستمرة مع 'براند دبي' من دمج قطاع التجزئة والمهرجانات الصيفية، بما فيها "مفاجآت صيف دبي"، في برنامج شامل من العروض والفعاليات والمعالم السياحية، يُناسب العائلات والزوار من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وخارجها. وتعود الحملة في نسختها السادسة، مدعومةً ببنية دبي السياحية عالمية المستوى ومجموعة متنوعة من المرافق الترفيهية الداخلية، والتي ستتجاوز جميعها توقعات المقيمين والزوار طوال موسم الصيف".

وبهذه المناسبة، قالت شيماء السويدي، مديرة "براند دبي" : "حملة #وجهات_دبي هي إحدى المبادرات الاستراتيجية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، والرامية إلى إبراز المقومات التي تجعل من دبي وجهة مفضلة للزيارة في مختلف فصول العام. واستلهاماً لرؤية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، نواصل تقديم محتوى يعكس تجربة دبي بكل ما تحمله من تنوع وابتكار وجودة حياة.

وأضافت: "منذ انطلاقها، نجحت حملة #وجهات_دبي في إبراز ما تتميز به الإمارة من تنوع ثقافي وتجارب سياحية فريدة، والوصول برسالتها إلى جمهور واسع داخل الدولة وخارجها. ونعتز بالشراكات التي أسهمت في نجاح الحملة".

وجهة عائلية

من جانبها، قالت سارة مرداس، عضو اللجنة التنظيمية لحملة #وجهات_دبي الصيفية: "يأتي الموسم الجديد من الحملة ليقدم محتوى متجدداً يبرز دبي وجهة عالمية مثالية للعائلات خلال فصل الصيف، من خلال أدلة رقمية متنوعة ومحتوى تفاعلي يستعرض باقة واسعة من الخيارات الترفيهية والأنشطة التي تلبي مختلف الأعمار والاهتمامات، بما يساعد السكان والزوار على الاستفادة القصوى من التجارب التي تقدمها المدينة."

وأضافت سارة: "تشهد الحملة هذا العام إنتاج سلسلة من المواد المرئية، بأيدي نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين داخل الدولة، الذين سيوثقون تجاربهم الصيفية في دبي عبر منصات التواصل الاجتماعي، بما يسهم في إيصال رسالة الحملة إلى جمهور أوسع حول العالم."