مجلس دبي للإعلام ينظم ورشة متخصصة وجلسات نقاشية لتطوير قطاع الألعاب الإلكترونية

نظّم مجلس دبي للإعلام، ضمن أعمال «خلوة دبي للألعاب الإلكترونية»، ورشة متخصصة وجلسات نقاشية بمشاركة رفيعة المستوى ضمت أكثر من 100 من قادة القطاع وصنّاع القرار، إلى جانب أكثر من 300 مشاركاً من مجتمع الألعاب الإلكترونية في دبي، حيث ناقش المشاركون أبرز الفرص والتحديات، وسبل تطوير منظومة متكاملة قادرة على جذب الاستثمارات العالمية، وتمكين المواهب، ودعم الشركات والمطورين في مختلف مراحل النمو، وتطوير بيئة متكاملة تدعم ازدهار صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي.

وشكّلت الورشة منصة للحوار المباشر بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومجتمع الألعاب الإلكترونية، لاستعراض احتياجات الشركات والمطورين في مختلف مراحل النمو، وبحث سبل استقطاب الاستثمارات والمواهب العالمية، وتعزيز مكانة دبي مركزاً رئيسياً لتطوير الألعاب الرقمية والصناعات الإبداعية.

ركزت النقاشات على خمسة محاور استراتيجية شملت: المواهب، والحوكمة والتشريعات، والتمويل، والتسويق، والبنية التحتية، بما يعزز المزايا التنافسية لدبي، ويدعم بناء بيئة أعمال حاضنة لشركات الألعاب الرقمية ورواد الصناعة.

وأكدت سعادة نهال بدري، الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، أن قطاع الألعاب الإلكترونية أصبح من أكثر القطاعات حيوية في صناعة الإعلام العالمية، لما يجمعه من إبداع وابتكار تكنولوجي وتفاعل رقمي، وقالت:" في مجلس دبي للإعلام نركز على تطوير بيئة تنظيمية ومؤسسية تواكب احتياجات القطاع المتغيرة، وتدعم الاستثمار في المواهب، وتحفّز ريادة الأعمال، وتفتح المجال أمام المبدعين والمطورين لتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للنمو والمنافسة عالمياً.

وقال سعادة خلفان بالهول، رئيس لجنة دبي للألعاب الإلكترونية: "إن قطاع الألعاب الإلكترونية يقف في طليعة قطاعات الإعلام والاقتصاد الرقمي، ويقود تطورات متسارعة في مجالات عديدة منها، السرد القصصي الإبداعي، والابتكار التكنولوجي، وريادة الأعمال". مؤكداً أن المدن التي تبادر بالاستثمار المبكر في المواهب والأفكار والبيئات التمكينية ستكون الأكثر قدرة وجاهزية لصياغة مستقبل هذا القطاع.

ومن جانبه قال هشام العلماء، المدير التنفيذي لقطاع تطوير الإعلام بمجلس دبي للإعلام، "تجسّد هذه الورشة التزام المجلس بالاستماع إلى احتياجات الشركات والمطورين والمستثمرين، وتحويل ما يطرحونه من أفكار وتحديات إلى مسارات عمل واضحة، بالتعاون مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يعزز نمو صناعة الألعاب الإلكترونية في دبي، ويدعم استقطاب المواهب والاستثمارات، ويرفع جاهزية القطاع للمنافسة عالمياً".

وبتوجيهات مجلس دبي للإعلام، سيقوم مكتب دبي للأفلام والألعاب الإلكترونية بتحويل توصيات الخلوة إلى مبادرات عملية، بالتنسيق مع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، بما يضمن مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتهيئة البيئة المثالية لازدهار الشركات والمطورين والمستثمرين.

وسيصدر المجلس تقريراً شاملاً بمخرجات الخلوة وتوصياتها، ليكون مرجعاً عملياً لتطوير المبادرات المستقبلية وبناء الشراكات الاستراتيجية الداعمة لنمو قطاع الألعاب الإلكترونية في دبي.