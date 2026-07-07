حمدان بن محمد يكرم الجهات الحكومية الفائزة ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025

كرم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025، الذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، فريق هيئة كهرباء ومياه دبي براية حمدان، ودائرة الأراضي والأملاك لفوزها بجائزة أفضل مبادرة رائدة، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي لفوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، وكلٍ من دائرة الاقتصاد والسياحة ودي بي ورلد لفوزهما بجائزة القنوات الرقمية المشتركة.

ودون سموه عبر حسابه الرسمي لمنصة "إكس": "قبل ثلاثة أعوام، أطلقنا سياسة خدمات 360، ومن خلالها طوّرنا 1,474 خدمة حكومية بشكل شامل ومتكامل، بما أسهم في اختصار الوقت والجهد والتكاليف على المتعاملين. وضمن برنامج حمدان بن محمد للخدمات الحكومية 2025، الذي ينظمه مركز نموذج دبي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، كرّمنا فريق هيئة كهرباء ومياه دبي بقيادة الأخ سعيد الطاير براية حمدان. ونبارك لدائرة الأراضي والأملاك فوزها بجائزة أفضل مبادرة رائدة، وللإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب – دبي فوزها بجائزة أفضل تجربة مدينة رقمية، ولكلٍ من دائرة الاقتصاد والسياحة ودي بي ورلد فوزهما بجائزة القنوات الرقمية المشتركة".

وختم سموه: "شكراً لكل الجهات الحكومية التي تواصل تقديم نموذج يليق باسم دبي، ورحلتنا مستمرة لأن هدفنا أن تبقى حكومة دبي الأقرب للناس، والأسرع في تلبية تطلعاتهم، والنموذج العالمي الأكثر إلهاماً في تقديم الخدمات الحكومية".