رئيس الدولة يعين محمد سعيد الشحي أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، مرسوماً اتحادياً بتعيين سعادة محمد سعيد راشد الشحي أميناً عاماً للهيئة الوطنية للإعلام، بدرجة وكيل وزارة.

ويكون الأمين العام للهيئة الوطنية للإعلام مسؤولاً أمام رئيس الهيئة عن التنسيق لتقييم ومتابعة السرد الإعلامي للدولة، والإسهام في تعزيز سمعة الدولة والصورة الإيجابية لها، والكشف المبكر عن الأزمات الإعلامية التي تواجهها الدولة، بالإضافة إلى الإشراف على سياسات وإستراتيجيات وتشريعات الهيئة المتعلقة بتنظيم وتطوير قطاع الإعلام الوطني في الدولة وترخيص وسائل الإعلام والأنشطة الإعلامية، كما يشرف على وكالة أنباء الإمارات /وام/، وتنظيم تسجيل واعتماد الإعلاميين ومراسلي وسائل الإعلام الأجنبية في الدولة بما في ذلك في المناطق الحرة.

وشغل سعادة محمد الشحي منصب أمين عام مجلس الإمارات للإعلام، كما تولى عدداً من المناصب القيادية في مجالات الإعلام والرياضة والمناطق التخصصية، وأشرف على تطوير مشاريع تطوير القطاع الإعلامي في دولة الإمارات، وتمكين المواهب والقدرات الوطنية في هذه المجالات.