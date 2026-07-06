مقر المؤثرين ينظم ورشة عمل أساسيات البث المباشر على «تيك توك»

استضاف «مقر المؤثرين» ورشة عمل تعريفية حول TikTok LIVE، لتعريف صناع المحتوى المبدعين على أساسيات البث المباشر، وذلك بالتعاون مع «تيك توك» «TikTokK»، وشارك في الورشة 50 صانع محتوى، قدّمت لهم الورشة مهارات ركزت على بناء قاعدة معرفية قوية للانطلاق بثقة في عالم البث المباشر، وفنون التواصل مع الجمهور، إضافة إلى استعراض أفضل الأساليب لجذب انتباه المشاهدين.

تأتي هذه الورشة كجزء من سلسلة مبادرات استراتيجية، ينفذها مقر المؤثرين، ترجمة لدوره الرائد والمتكامل في دعم وتمكين المواهب الرقمية في المنطقة. حيث يواصل المقر رعاية الإبداع، وتوفير بيئة حاضنة لتطوير قدرات صناع المحتوى من خلال الشراكات الاستراتيجية مع كبرى منصات الإعلام الرقمي.

خطوة نوعية

وأكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن دولة الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً حاضناً لاقتصاد صناعة المحتوى بجميع مجالاته، ومحركاً مهماً في تشكيل مستقبله، من خلال توفير بيئة متكاملة، تدعم المبدعين وصنّاع المحتوى، وتأتي هذه الورشة كخطوة نوعية، تعكس التزام مقر المؤثرين بترسيخ الشراكات الاستراتيجية مع كبرى المنصات العالمية، بهدف تزويد المواهب الشابة بالمهارات المتقدمة والأدوات الاحترافية التي تمكنهم من التميز والريادة في المشهد الإعلامي المتطور.

وأضافت أن تمكين صناع المحتوى من إتقان فنون البث المباشر وأدوات التواصل اللحظي، يسهم في تطوير قدراتهم الفردية، كما يرفع من جودة وتنافسية المحتوى العربي على الساحة الدولية، ونحن نؤمن بأن المحتوى الهادف والمسؤول، هو الركيزة الأساسية لبناء مجتمعات رقمية تفاعلية وإيجابية، ونحرص على مواصلة إطلاق المبادرات التي تفتح آفاقاً جديدة للإبداع والابتكار، وتتيح للمؤثرين فرصاً حقيقية لتحقيق نمو مستدام.

بناء مجتمعات تفاعلية

من جهته، قال بوسيا ليو رئيس TikTok LIVE لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: «يسعدنا التعاون مع مقر المؤثرين في هذه الورشة التعريفية التي تعكس التزام TikTok بتمكين صناع المحتوى في المنطقة، وتزويدهم بأدوات المعرفة والمهارات التي تساعدهم على الاستفادة من إمكانات البث المباشر على TikTok بطريقة احترافية ومسؤولة، تمكنهم من بناء مجتمعات تفاعلية حقيقية، وتعزز التواصل المباشر بين المبدعين وجمهورهم».

وأضاف: «حرصنا من خلال هذه الورشة، على تعريف المشاركين بأفضل الممارسات والإرشادات التقنية التي تمكّنهم من تقديم تجارب بث عالية الجودة، إلى جانب استعراض الفرص التي يتيحها TikTok LIVE لصناع المحتوى، والتي تمكنهم من تنمية جمهورهم وتحقيق دخل مستدام».

فن البث المباشر

وشهدت ورشة العمل التعريفية حول TikTok LIVE حضوراً مباشراً لـ 50 مشاركاً من صنّاع المحتوى، حيث قدّمت جلسة LIVE 101 التي ركزت على بناء قاعدة معرفية قوية للانطلاق بثقة في عالم البث المباشر. وتعرّف المشاركون إلى أساسيات البث المباشر، وأبرز الإرشادات التقنية، وأفضل الممارسات التي تساعدهم على تقديم محتوى احترافي عبر المنصة.

كما تناولت الورشة فن التواصل مع الجمهور، من خلال استعراض أفضل الأساليب لجذب انتباه المشاهدين خلال الدقائق الخمس الأولى من البث، وتعزيز التفاعل اللحظي، إلى جانب استعراض آليات بناء مجتمعات نشطة ومتفاعلة، عبر الاستفادة من أدوات وحملات TikTok LIVE، التي تسهم في تنمية الجمهور، وخلق علاقات أكثر أصالة واستدامة مع المتابعين.

وأكدت الورشة أن كل بث مباشر على TikTok LIVE، يمثل فرصة حقيقية لصنّاع المحتوى للتواصل مع مجتمعاتهم، واستكشاف أفكار جديدة، وإطلاق إمكانات لا حدود لها من الإبداع والابتكار، إلى جانب فتح فرص جديدة لتحقيق الدخل.

وشهدت الجلسة أيضاً تدريباً عملياً على إعداد وتصوير البث المباشر، حيث اطّلع المشاركون على أحدث معدات وتقنيات البث الاحترافية، وتعرّفوا إلى أفضل الممارسات الخاصة بالإضاءة، والصوت، وزوايا التصوير، والإعدادات الفنية التي تسهم في تقديم تجربة بث عالية الجودة.

كما حققت الورشة انتشاراً واسعاً عبر البث المباشر على حساب Creators HQ في TikTok، مسجلةً أكثر من 24.6 ألف مشاهدة خلال البث.