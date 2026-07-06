تحت رعاية "أم الإمارات".. اختتام البرنامج التدريبي "مزارعات المستقبل"

اختتم الاتحاد النسائي العام ووزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، البرنامج التدريبي "مزارعات المستقبل" تحت مظلة مبادرة "نزرع للاستدامة" التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وذلك تجسيداً لرؤية سموها في ترسيخ التنمية الزراعية وتمكين الأجيال القادمة من الإسهام في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.

ويأتي البرنامج دعماً لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051، وبالتزامن مع إعلان الأمم المتحدة عام 2026 السنة الدولية للمزارعات، بما يعكس التزام دولة الإمارات بتمكين الفتيات وتعزيز دور المرأة في القطاع الزراعي، وإعداد جيل قادر على قيادة مستقبل الزراعة المستدامة والابتكار الزراعي.

واستهدف البرنامج تمكين الطالبات من مختلف مدارس الدولة وتزويدهن بأساسيات الزراعة الحديثة، وتنمية وعيهن البيئي من خلال مجموعة من الأنشطة العملية والتفاعلية كما أسهم في غرس قيم العمل الجماعي والتعاون، وتعريفهن بأفضل الممارسات لاستغلال الموارد الطبيعية بأسلوب مستدام، حيث شمل المنهج التعليمي مفاهيم الزراعة المستدامة الهادفة إلى إنتاج الغذاء مع الحفاظ على خصوبة التربة وتعزيز التنوع البيولوجي، إلى جانب التعريف بالتقنيات الزراعية الحديثة، مثل الزراعة العمودية والزراعة المائية، ودورهما في رفع كفاءة استخدام الموارد وترشيد استهلاك المياه.

وقالت سعادة نورة خليفة السويدي، الأمين العام للاتحاد النسائي العام إن تنظيم هذا البرنامج يأتي في إطار جهودنا المستمرة ضمن مبادرة "نزرع للاستدامة"، تجسيداً للرؤية السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، التي تحرص دائماً على تمكين ابنة الإمارات وتزويدها بالمعارف والأدوات التي تجعل منها ركيزة أساسية في مسيرة التنمية.

وأضافت أن البرنامج يمثل ثمرة نموذجية لشراكتنا الإستراتيجية المتينة مع وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة التربية والتعليم، والتي نعتز بها لكونها تجسد تكامل الأدوار الوطنية لتحقيق مستهدفات الدولة.. نحن فخورون بهذا التعاون الذي لم يقتصر على نقل المعرفة الزراعية الحديثة لفتياتنا فحسب، بل أسهم في غرس قيم العمل الوطني الجماعي لديهن، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستثمر عن إعداد جيل من الكفاءات النسائية القادرة على قيادة مستقبل الأمن الغذائي المستدام في دولتنا الحبيبة.

وقال سعادة محمد سعيد النعيمي وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة إن برنامج "مزارعات المستقبل"، الذي يُنفذ تحت مظلة مبادرة "نزرع للاستدامة" برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، يجسد نموذجاً وطنياً رائداً لبناء القدرات الوطنية، وتزويدها بالمعارف والمهارات الزراعية الحديثة، بما يدعم مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لاستدامة الأمن الغذائي، ويعزز الابتكار الزراعي، ويسهم في إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة القطاع الزراعي ليكون أكثر استدامة ومرونة للمستقبل.

وأضاف أن وزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام ووزارة التربية والتعليم وسائر شركائها الإستراتيجيين، تواصل تعزيز دور المرأة في القطاعات الزراعية والبيئية من خلال الاستثمار في تدريب الطالبات وإعداد جيل جديد من المزارعات القادرات على الإسهام في تطوير قطاع زراعي للمستقبل، ويأتي ذلك تجسيداً لرؤية قيادتنا الرشيدة وحرص سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك على تمكين المرأة الإماراتية كشريك أساسي في مسيرة التنمية الوطنية.

وتضمن البرنامج سلسلة من الورش التدريبية والجلسات التطبيقية والأنشطة التفاعلية، على مدى أربعة أشهر، هدفت إلى تنمية معارف المشاركات في مجالات الزراعة المستدامة، وتعزيز وعيهن بأهمية الأمن الغذائي، وتشجيعهن على تبني الممارسات الزراعية المبتكرة والمسؤولة بيئياً.

كما تضمن البرنامج مساراً علمياً وتطبيقياً متكاملاً يعرّف الطالبات بأساسيات الزراعة المستدامة، ومراحل نمو النباتات، وأفضل الممارسات الزراعية، إلى جانب تطبيقات عملية تسهم في تنمية مهاراتهن وتعزيز ارتباطهن بالطبيعة والبيئة.

وركز البرنامج على ترسيخ مفاهيم الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، من خلال التعريف بأحدث التقنيات الزراعية، بما في ذلك الزراعة العمودية والزراعة المائية، وممارسات الري الذكي، بما يسهم في رفع كفاءة استخدام المياه وتعزيز الإنتاج الزراعي المستدام.

كما اطلعت المشاركات على مجموعة من المبادرات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، الذي يدعم تطوير القطاع الزراعي وتمكين المزارعين من خلال الحلول المبتكرة والتقنيات الحديثة.

ويعكس البرنامج إلتزام الاتحاد النسائي العام ووزارة التغير المناخي والبيئة، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، بتطوير مبادرات نوعية تستثمر في الكفاءات الوطنية الشابة، وتعزز جاهزيتها للإسهام في تحقيق مستهدفات دولة الإمارات في الأمن الغذائي، بما ينسجم مع رؤية القيادة الرشيدة لبناء مستقبل أكثر ازدهاراً واستدامة.