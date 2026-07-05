شرطة دبي تؤكد أهمية المتابعة المُستمرة للأطفال خلال الإجازات الصيفية والسفر

أكدت إدارة حماية المرأة والطفل في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، على أهمية توفير الرعاية والاهتمام والمتابعة المستمرة للأطفال خلال الإجازات الصيفية والسفر خارج الدولة، مُشددة على الدور المحوري للأسرة في تعزيز سلامة الأبناء وحمايتهم أثناء التنقل والإقامة خارج الدولة.

وحذرت شرطة دبي الأسر من مخاطر إهمال الأطفال خلال الإجازات الصيفية والسفر خارج الدولة، مؤكدة أهمية توفير الرعاية والإشراف المستمر للأطفال، والالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها في الدول التي تتم زيارتها، لا سيما تلك التي تسن قوانين خاصة بالأطفال تتعلق بالإهمال وتعريض الحياة للخطر.

وأكدت شرطة دبي أن حماية الأطفال تمثل مسؤولية قانونية وأخلاقية تقع على عاتق الوالدين، مشيرة إلى أن بعض الممارسات التي قد يُنظر إليها على أنها بسيطة، مثل ترك الأطفال بمفردهم في أماكن الإقامة أو عدم متابعتهم بشكل مباشر، قد تعرض الأسر للمساءلة القانونية في بعض الدول.

ودعت شرطة دبي إلى عدم ترك الأطفال دون إشراف مباشر، والتعرف مُسبقاً إلى القوانين المتعلقة بحماية الطفل في الدولة المقصودة، والمحافظة على التواصل المستمر مع الأطفال أثناء التنقل، إضافة إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحفاظ على الأطفال في الأماكن العامة والمزدحمة.

وشددت شرطة دبي على أهمية الاحتفاظ بأرقام الطوارئ وبيانات التواصل مع سفارة دولة الإمارات في الخارج، بما يسهم في سرعة التعامل مع أي حالات طارئة قد تواجه الأسر أثناء السفر، داعيةً إلى استثمار الإجازات الصيفية بطريقة آمنة ومسؤولة، تضمن سلامة الأطفال.