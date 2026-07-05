مبادرة إنسانية في مصفوت لتقديم الدعم لسائقي الشاحنات

نفذت شرطة عجمان، بالتعاون مع فريق نبض الإمارات التطوعي، مبادرة إنسانية تحت عنوان «شارع الوطن» في منطقة مصفوت، بهدف دعم سائقي الشاحنات وتقدير دورهم الحيوي في خدمة قطاع النقل واستمرارية حركة المجتمع.

وتضمنت المبادرة توزيع الوجبات والمشروبات على السائقين خلال فترات الذروة، في لفتة تعكس روح التكافل والعمل الإنساني، بمشاركة مركز شرطة مصفوت الشامل والدوريات المرورية التي أسهمت في تنظيم الموقع وضمان انسيابية الحركة وسلامة مستخدمي الطريق.

وأكد المقدم عبدالرحمن حيي الكعبي، رئيس مركز شرطة مصفوت الشامل، أن هذه المبادرة تأتي انسجاماً مع استراتيجية شرطة عجمان في تعزيز المسؤولية المجتمعية وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، بما يعزز الشراكة مع مختلف الجهات ويجسد قيم العطاء والتلاحم في المجتمع.

من جهته، ثمّن فريق نبض الإمارات التطوعي التعاون مع شرطة عجمان، مشيراً إلى أن هذه المبادرات الإنسانية تسهم في تعزيز ثقافة التطوع وإحداث أثر إيجابي لدى الفئات المستفيدة، بما يعكس القيم المجتمعية الراسخة في دولة الإمارات.