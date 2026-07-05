«جمعية الصحفيين» تنظم ورشة حول التكامل بين الذكاء البشري والاصطناعي

نظمت جمعية الصحفيين الإماراتية، في مقرها في دبي ورشة تدريبية بعنوان «التكامل بين الذكاء البشري والذكاء الاصطناعي.. من النظرية إلى التطبيق»، قدمتها مدربة الذكاء الاصطناعي نور عباس، بمشاركة عدد من الإعلاميين والمهتمين، وذلك في إطار جهود الجمعية لتعزيز كفاءة العاملين في القطاع الإعلامي ومواكبة التحولات الرقمية المتسارعة.

وتأتي الورشة ضمن سلسلة من البرامج التدريبية المتخصصة التي تنفذها الجمعية، بهدف تطوير المهارات المهنية للإعلاميين، وتمكينهم من توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج محتوى إعلامي أكثر جودة وكفاءة، مع ترسيخ مفاهيم الاستخدام المسؤول والأخلاقي لهذه التقنيات، بما يحفظ حقوق الملكية الفكرية، ويعزز المصداقية المهنية.