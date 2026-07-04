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محمد بن راشد مهنئاً ترامب بذكرى التأسيس: نتطلع لعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبينا

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البيان


هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية.

ودون سموه عبر حسابه على منصة "إكس": "بمناسبة مرور 250 عامًا على تأسيس الولايات المتحدة الأمريكية، نهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب، ونهنئ الشعب الأمريكي الصديق، بهذه المناسبة التاريخية".

وأضاف سموه "على مدى قرنين ونصف، كانت الولايات المتحدة شريكًا مؤثرًا في الاقتصاد العالمي، والعلوم، والابتكار. نتطلع لعلاقات متميزة مع الولايات المتحدة بما يخدم مصالح شعبينا، ويسهم في ترسيخ السلام والاستقرار والازدهار".