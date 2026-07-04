محمد بن زايد يهنئ ترامب بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال، متمنياً للولايات المتحدة مزيداً من التقدم والرخاء.

ودون سموه في حسابه على منصة " إكس": " أهنئ الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي بمناسبة الذكرى الـ 250 للاستقلال، متمنياً للولايات المتحدة مزيداً من التقدم والرخاء. خلال العقود الماضية ارتبط بلدانا بعلاقة تحالف وصداقة متينة قامت على أسس راسخة من الثقة والرؤى والمصالح المشتركة، وحريصون على مواصلة تعزيز هذه العلاقة ودفعها إلى الأمام لمصلحة الازدهار المشترك لشعبينا والاستقرار والسلام والتنمية في منطقة الشرق الأوسط والعالم".