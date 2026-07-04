بتوجيهات حمدان بن محمد.. دبي تطلق أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة

بتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، تطلق هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أول منظومة متكاملة لمهارات الحياة في دبي، بهدف تمكين جميع المتعلمين في الإمارة من اكتساب المهارات العملية والشخصية والاجتماعية التي تعزز جاهزيتهم للمستقبل، وتدعم قدرتهم على التعامل بكفاءة مع متطلبات الحياة والدراسة والعمل، بما يواكب مستهدفات استراتيجية التعليم في الإمارة 2033، كما يتزامن إطلاقها مع "عام الأسرة" وتدخل حيّز التطبيق خلال العام الدراسي 2026–2027.