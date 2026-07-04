تخريج دورة العمليات الخاصة الشاملة 30 في أبوظبي

خليفة الخييلي: بناء الإنسان المؤهل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الأمنية

شهد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، حفل تخريج دورة العمليات الخاصة الشاملة /30/، الذي أقيم في قرية التدريب القتالي التابعة لقيادة قوات الأمن الخاصة في سيح المهب، بحضور اللواء سعيد محمد الكعبي، مدير قطاع المهام الخاصة في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، والعميد عبدالرحمن المنصوري، قائد قوات الأمن الخاصة، وعدد من كبار الضباط وممثلي القيادات العامة للشرطة بالدولة.

وأكد أن وزارة الداخلية تواصل تنفيذ رؤيتها الاستراتيجية في بناء منظومة أمنية متقدمة ترتكز على الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الجاهزية العملياتية، وتطوير القدرات التخصصية وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن جاهزية الأجهزة الأمنية للتعامل مع المتغيرات والمخاطر المستجدة بكفاءة واحترافية، ويسهم في دعم مستهدفات الدولة في الريادة الأمنية واستدامة الأمن والأمان.

وأضاف أن بناء الإنسان المؤهل يظل الركيزة الأساسية لتطوير المنظومة الأمنية، وأن الاستثمار في التدريب النوعي، والتقنيات الحديثة، والجاهزية المستدامة يمثل أولوية استراتيجية للوزارة، بما يعزز قدرتها على استشراف التحديات المستقبلية، وحماية المجتمع، وترسيخ مكانة دولة الإمارات ضمن الدول الأكثر أمناً وجاهزية على مستوى العالم.

وشهدت الدورة تخريج 62 منتسباً من مختلف القيادات العامة للشرطة، بعد استكمالهم برنامجاً تدريبياً متقدماً نفذه معهد قوات الأمن الخاصة، ضمن منظومة تدريبية متكاملة تهدف إلى إعداد كوادر أمنية قادرة على تنفيذ المهام التخصصية، وتعزيز التكامل العملياتي بين الوحدات الأمنية، ورفع كفاءة الاستجابة في مختلف الظروف والسيناريوهات الأمنية.

وتأتي هذه الدورة ضمن منظومة التطوير المستمر التي تنتهجها وزارة الداخلية لترسيخ ثقافة التميز والجاهزية والاستعداد للمستقبل، من خلال تبني أحدث المفاهيم التدريبية، والاستفادة من التقنيات الحديثة، وتعزيز التكامل بين مختلف الأجهزة الشرطية، بما يدعم مكانة دولة الإمارات نموذجاً عالمياً في الأمن والاستقرار.

وتضمن البرنامج التدريبي، حزمة من التطبيقات العملياتية المتقدمة، شملت العمليات الخاصة في البيئات الحضرية، ومداهمة المباني متعددة الطوابق، والقبض والتفتيش، وإدارة الأطواق الأمنية، والإنزال من الطائرة العمودية، والتعامل مع الكمائن، والاستجابة الأمنية الفورية، ومواجهة أعمال الشغب وحفظ النظام، والرماية التكتيكية، وتنفيذ سيناريوهات ميدانية تحاكي التحديات الأمنية المعاصرة، بما يسهم في تطوير سرعة اتخاذ القرار، ورفع مستوى التنسيق، وتعزيز الكفاءة العملياتية للمنتسبين.

وكرم وكيل وزارة الداخلية أوائل الدورة، معرباً عن تقديره للجهود المبذولة في إعداد وتأهيل المنتسبين، مؤكداً أن ما اكتسبوه من معارف ومهارات يشكل ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة المنظومة الأمنية، وترسيخ أمن المجتمع، وصون مكتسبات الوطن، تحقيقاً لتوجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها نحو مستقبل أكثر أمناً وريادة.