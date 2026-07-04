محمد بن راشد مهنئاً مصر بالتأهل لدور الـ 16 في كأس العالم: "فرحة العرب اليوم مصرية"





هنّأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، الشعب المصري وقيادته بمناسبة التأهل التاريخي للمنتخب الوطني المصري إلى دور الـ 16 في بطولة كأس العالم 2026.

وأشاد سموه بالأداء الاستثنائي والروح العالية التي ظهر بها المنتخب المصري في البطولة، مؤكداً أن هذا الإنجاز يمثل فرحة لكل العرب. وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي:" "ألف مبروك للشعب المصري وقيادته بتأهل المنتخب المصري للدوري ال16 في كأس العالم … فرحة العرب اليوم مصرية .. أداء بطولي .. وروح قتالية .. ومباراة ممتعة للفراعنة … كل التوفيق لجميع العرب .. كل الفرحة لشعوبنا العربية .."