رئيس صربيا يستقبل سلطان النيادي ويبحثان تعزيز التعاون في مجالات الشباب والعلوم والابتكار

استقبل فخامة ألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، معالي الدكتور سلطان بن سيف النيادي، وزير دولة لشؤون الشباب، رائد الفضاء الإماراتي، والوفد المرافق في العاصمة الصربية "بلغراد"، حيث أكد فخامة الرئيس أهمية تنمية الشراكة، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يواكب قوة العلاقات والروابط المتينة التي تجمع البلدين، ويلبي تطلعاتهما التنموية تجاه الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل.

وخلال اللقاء، نقل معالي الدكتور سلطان النيادي إلى فخامة الرئيس الصربي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لجمهورية صربيا وشعبها الصديق بدوام التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل فخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش معاليه تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بمزيد من التقدم والرخاء.

جاء ذلك في إطار زيارة معالي سلطان النيادي والوفد المرافق له إلى جمهورية صربيا، بحضور سعادة أحمد حاتم المنهالي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية صربيا، حيث جرى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتطوير التعاون في مجالات الشباب والتعليم والبحث العلمي والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، إلى جانب تطوير المبادرات الثنائية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، بما يخدم تطلعات البلدين نحو تنمية مستدامة قائمة على المعرفة والابتكار.

كما ضم الوفد رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري، مدير طاقم رواد الفضاء، مركز محمد بن راشد للفضاء، ومحمد الملا، اللذين استعرضا أبرز إنجازات قطاع الفضاء الإماراتي، وقدما لمحة حول أحدث المشاريع والبرامج الوطنية في مجال استكشاف الفضاء، وجهود دولة الإمارات في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية، بما يعكس المكانة المتقدمة التي حققتها الدولة في هذا القطاع الحيوي، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون وتبادل الخبرات مع الجانب الصربي.

وقال معالي الدكتور سلطان النيادي: تواصل دولة الإمارات ترسيخ نهجها في بناء شراكات دولية فاعلة تقوم على الثقة المتبادلة، وتكامل الخبرات، وتبادل المعرفة، انطلاقاً من إيمانها بأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية لتسريع التنمية، وتطوير الحلول المبتكرة، وتمكين الإنسان من قيادة المستقبل وصناعة الفرص.

وأضاف معاليه: تعكس هذه الزيارة ما تتمتع به العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية صربيا من تطور متواصل، كما تجسد الحرص المشترك في توسيع مجالات العمل المشترك، والاستفادة من التجارب الرائدة، وبناء مبادرات نوعية تسهم في تنمية الكفاءات، وتعزز جاهزية الأجيال لمواكبة المتغيرات العالمية والإسهام بفاعلية في مسيرة التنمية ومواكبة التحولات العالمية.

وعلى هامش الزيارة، عقد معالي النيادي عدداً من الاجتماعات الثنائية مع عدد من الوزراء في حكومة جمهورية صربيا، شملت معالي حسين ميميتش، وزير السياحة والشباب، ومعالي دييان فوك ستانكوفيتش، وزير التعليم، ومعالي بيلا بالينت، وزير العلوم والتطور التكنولوجي والابتكار، حيث استعرض الجانبان فرص تطوير المبادرات المشتركة في مجالات الشباب والتعليم والبحث العلمي، إلى جانب توسيع التعاون في الابتكار والتكنولوجيا وعلوم الفضاء، وبحث آليات إطلاق برامج نوعية تدعم بناء القدرات وتعزز مسارات التعاون المؤسسي بين البلدين.

وزار معاليه مركز بيتنيتسا للعلوم، أحد أبرز المراكز العلمية المتخصصة في رعاية الطلبة والباحثين الشباب في جمهورية صربيا، حيث اطّلع على برامجه البحثية والعلمية، وألقى محاضرة استعرض خلالها تجربة دولة الإمارات في قطاع الفضاء، وما حققته من إنجازات في بناء الكفاءات الوطنية، وتطوير المنظومة العلمية، وترسيخ ثقافة الابتكار، مؤكدا أن الاستثمار في العلوم والتكنولوجيا يشكل محركاً رئيساً لاقتصاد المعرفة، ويمنح الشباب الأدوات اللازمة للإسهام في صناعة المستقبل.

كما شمل برنامج الزيارة جولات ملهمة في عدد من المؤسسات الشبابية والعلمية، من بينها الجمعية الوطنية لمكاتب الشباب المحلية، إضافة إلى زيارة المرصد الفلكي في بلغراد، وجولة في قصر صربيا وعدد من المعالم الوطنية والثقافية، للاطلاع على التجارب الصربية في مجالات الشباب والعلوم، واستكشاف فرص التعاون وتبادل الخبرات في القطاعات ذات الاهتمام المشترك.