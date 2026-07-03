نهيان بن مبارك: التوثيق يحفظ ذاكرة الوطن ويخلّد رموزه الرياضي

تسلّم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، نسخة من كتاب «سلطان صقر.. 50 عاماً مع الرياضة الإماراتية»، الذي يوثق المسيرة الرياضية والإدارية الحافلة لسلطان صقر السويدي، الأمين العام الأسبق للهيئة العامة للشباب والرياضة، وألّفه الباحث والمؤرخ والإعلامي محمد الجوكر.

وجاء ذلك خلال استقبال معاليه لسلطان صقر السويدي في قصره بأبوظبي، حيث أهداه نسخة من الإصدار التوثيقي الذي يرصد محطات بارزة من تاريخ الرياضة الإماراتية، وما قدمه السويدي من إسهامات مؤثرة في مسيرة الحركة الرياضية بالدولة.

وأشاد معالي الشيخ نهيان بن مبارك بالجهود الكبيرة المبذولة في إعداد هذا العمل، مؤكداً أن التوثيق يمثل ركيزة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية، وأن مثل هذه الإصدارات التاريخية تسهم في نقل التجارب والإنجازات إلى الأجيال القادمة، وتكرّم الشخصيات التي كان لها دور فاعل في خدمة الوطن.

وأكد معاليه أن دولة الإمارات، في ظل القيادة الرشيدة، تشهد نهضة رياضية متواصلة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالثقافة وتنمية الإنسان، مشيراً إلى أن الرياضة أصبحت جزءاً أصيلاً من منظومة جودة الحياة، ولها دور مهم في ترسيخ القيم الإنسانية والمجتمعية، كما تحظى باهتمام كبير باعتبارها شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة.

من جانبه، أعرب سلطان صقر السويدي عن بالغ اعتزازه بإهداء الكتاب إلى معالي الشيخ نهيان بن مبارك، مثمناً اهتمامه الدائم بالمبادرات الثقافية والتوثيقية، ودعمه لكل ما من شأنه المحافظة على الإرث الوطني والرياضي.

ومن جهة أخرى، يحل سلطان صقر السويدي ضيفاً على مجلس الدكتور إبراهيم كَلْداري الأسبوعي بمنطقة جميرا، في السادسة من مساء غدٍ الأحد، حيث يتحدث عن الإصدار الجديد، ويستعرض أبرز محطات رحلته الممتدة لأكثر من خمسة عقود في خدمة الرياضة الإماراتية، وما يتضمنه الكتاب من وثائق وصور وشهادات تؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ الحركة الرياضية في الدولة