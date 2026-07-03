"فرسان الإمارات" إلى أمريكا للمشاركة في احتفالات ذكرى الاستقلال الـ250

وصول فريق الاستعراضات الجوية الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة “فرسان الإمارات” إلى الولايات المتحدة الأمريكية، للمشاركة في احتفالات الذكرى الـ250 لاستقلال الولايات المتحدة الأمريكية، في مشاركة تاريخية تُعد الأولى من نوعها للفريق في سماء الولايات المتحدة.

وسيشارك الفريق في العرض الجوي الرسمي الذي يقام في الرابع من يوليو، حيث سيحلق جنبًا إلى جنب مع فريق Blue Angels وأسراب القوات الجوية الأمريكية، في مشهد استثنائي يجسد عمق العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، ويعكس ما يجمع البلدين من قيم مشتركة وشراكة راسخة.

كما سيقدم فرسان الإمارات عروضه الجوية المميزة فوق Jones Beach في مدينة New York City، ليبهر الجماهير بعروضه الاحترافية وتشكيلاته الجوية الدقيقة، بينما يزين سماء المدينة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة، في لوحة فنية تجسد الاعتزاز بالوطن والتميز الذي وصلت إليه الكفاءات الإماراتية.

وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا على متانة العلاقات الاستراتيجية والصداقة التاريخية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، وتجسيدًا للالتزام المشترك بتعزيز التعاون الدولي وترسيخ قيم السلام والتفاهم بين الشعوب، إلى جانب إبراز المكانة المرموقة التي باتت تحتلها دولة الإمارات على الساحة الدولية في مختلف المجالات.