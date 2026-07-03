عبدالله آل حامد: الإمارات مركز الإعلام النابض في العالم وعاصمة التأثير وصناعة المحتوى

أكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن الإمارات هي مركز الإعلام النابض في العالم وعاصمة التأثير وصناعة المحتوى وأن أكثر من 10 آلاف شركة إعلامية، وما يتجاوز 55 ألف إعلامي ومبدع يعيشون ضمن مجتمع الإمارات الإعلامي المزدهر والحيوي.

ودون معاليه عبر حسابه الرسمي على منصة " إكس" : " أكثر من 10 آلاف شركة إعلامية، وما يتجاوز 55 ألف إعلامي ومبدع يعيشون ضمن مجتمع الإمارات الإعلامي المزدهر والحيوي، الدولة التي غدت المقر المختار لـ 60% من شركات "فورتشن 500" الإعلامية وهي أرقام تختصر مشهداً إعلامياً تصنعه الدولة بثقة، وتقوده بريادة لا تعرف التراجع.. وفي قطاع الترفيه رسخت الدولة مكانتها وجهة عالمية للإنتاج السينمائي عبر استضافة عدد من أكبر إنتاجات الأفلام الدولية، فيما حقق شباك التذاكر إيرادات بلغت 734 مليون درهم في 2025، في حين قفزت إيرادات قطاع الألعاب الإلكترونية إلى 2.7 مليار درهم، واستقبلت الدولة نحو 1.2 مليون عنوان جديد من الكتب والمطبوعات في 2025.. أرقام تختصر مشهداً إعلامياً تصنعه دولة الإمارات بثقة واقتدار، لتغدو مركز الإعلام النابض في العالم، وعاصمة التأثير وصناعة المحتوى، وموطن الإبداع الذي تتحول فيه الأفكار إلى قوة ناعمة، والروايات إلى قيمة اقتصادية تصنع المستقبل؛ انطلاقاً من رؤية استراتيجية تنظر إلى الإعلام بوصفه محركاً للتنمية ورافعة للاستثمار واقتصاد المعرفة.. أرقام تترجم رؤية قيادتنا الرشيدة التي جعلت من الإعلام شريكاً أصيلاً في اقتصاد المعرفة، ودفعت بمسيرة الاستثمار في الكفاءات وتطوير القطاع نحو مستقبل واعد".