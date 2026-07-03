اللجنة المنظمة تكشف برامج مهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026 بمشاركة 30 جهة

أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان الشيخ زايد الصيفي 2026، تفاصيل النسخة الأولى خلال الفترة من 6 يوليو الحالي إلى 23 أغسطس المقبل، بالوثبة، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبمتابعة وإشراف سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم بمقر مهرجان الشيخ زايد في الوثبة، بحضور الشركاء الاستراتيجيين، حيث تم استعراض الرؤية الشاملة والمستهدفات التفصيلية للمهرجان، والذي يمثل أول وأكبر منصة صيفية تجمع بين التعليم والترفيه والرياضة والابتكار وصناعة المستقبل في المنطقة، بمشاركة 30 جهة حكومية وأكاديمية ورياضية، و3 آلاف برنامج وورشة عمل.

حضر المؤتمر عبدالله بطي المهيري، عضو اللجنة المنظمة، والعقيد محمد بخيت المنهالي ممثل القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وسعادة الدكتورة أمنيات محمد الهاجري، المدير التنفيذي لقطاع صحة المجتمع في مركز أبوظبي للصحة العامة، نائب رئيس مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، ومبارك علي القصيلي ممثل هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وسهيل العريفي ممثل مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتورة ثريا السالمي ممثلة وزارة التربية والتعليم، ومنى الظاهري ممثلة دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والدكتورة خديجة أحمد محمد، مدير إدارة المهارات ممثلة مركز أبوظبي للتعليم والتدريب التقني والمهني «اكتفت»، وعائشة مرخان ممثلة كليات التقنية العليا، ومحمد الشحي ممثل مجلس الأمن السيبراني، وروضة المريخي ممثلة جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، والعقيد عيسى المرزوقي ممثل هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وغانم أحمد مدير إدارة الفعاليات في المهرجان.

واستعرض المتحدثون والشركاء خلال المؤتمر المستهدفات والأبعاد الاستراتيجية للمهرجان، الذي يوجه برامجه وفعالياته للطلبة والطالبات من عمر 6 إلى 18 عاماً، بهدف تعزيز الهوية الوطنية والسنع الإماراتي والانتماء، والمحافظة على الموارد والوعي البيئي، إلى جانب تقديم تجارب تعليمية تفاعلية تجمع المشاركين في فضاء معرفي واحد، وتسهم في تنمية المهارات القيادية والتقنية والبدنية، من خلال أربعة محاور رئيسية هي المحور التعليمي والمعرفي، والمحور الترفيهي الإبداعي، والمحور المجتمعي القيمي، والمحور الصحي والرياضي.

وأكد عبدالله بطي المهيري، أن الرعاية السامية تمثل مصدراً للإلهام وحافزاً لتقديم عمل وطني يليق بمكانة دولة الإمارات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار بالإنسان بوصفه الغاية والوسيلة والثروة الحقيقية للوطن، ليكون المهرجان أكثر من مجرد برنامج ترفيهي أو موسمي، بل منصة وطنية جامعة تلتقي فيها المعرفة بالهوية، والإبداع بالقيم، والتراث بالتكنولوجيا.

وتقدم جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي جناح «عالم الذكاء الاصطناعي والابتكار»، الذي يضم تسعة برامج ومسابقات عملية، تشمل الذكاء الاصطناعي في الحياة اليومية، وأدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وصناعة الألعاب باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، والإبداع في توليد النصوص والتصاميم، وريادة الأعمال، ومحاكاة التحديات العملية، ومحاكاة المنتدى الاقتصادي العالمي، وتحدي الذكاء الاصطناعي الكبير، ومسابقات تطوير الحلول الذكية.

من جهته يقدم مجلس الأمن السيبراني «ورشة الأمن السيبراني»، التي تتضمن برامج توعوية وتفاعلية لبناء أجيال واعية رقمياً وقادرة على حماية البيانات، وتشمل التوعية بتفنيد الشائعات الإلكترونية، والأخطار الإعلامية الحديثة، وبرنامج «الإعلامي الصغير» بالتعاون مع قناة ماجد، وهيئة الإعلام الإبداعي، وشبكة أبوظبي للإعلام، إضافة إلى ورش عمل متخصصة للتوعية بالاحتيال الإلكتروني وأمن المعلومات.

وتشارك هيئة أبوظبي للدفاع المدني من خلال «عالم السلامة والاستجابة للطوارئ» بورش عملية تشمل الوقاية من الحوادث المنزلية، والتوعية بالإصابات وطرق الوقاية منها، والإسعافات الأولية الأساسية، فيما تقدم القيادة العامة لشرطة أبوظبي «رحلة الأمان المجتمعي»، التي تضم برامج للتوعية الأمنية والمرورية، وبرامج الأمن السيبراني، وتنمية الحس الأمني، وبرنامج «شرطي المستقبل».

ويشرف مجلس أبوظبي الرياضي، على «مدينة الرياضة والحيوية»، التي تقدم برامج في الرماية الإلكترونية، وتنس الطاولة، وكرة القدم، والجودو والجيوجيتسو، وكرة السلة، والقوس والسهم، والشطرنج، واليوغا للسيدات، والمواي تاي، وتطلق مؤسسة الإمارات مجموعة من البرامج المجتمعية والقيمية، تشمل السنع الإماراتي وآداب المجلس، وأنشطة الهوية الوطنية تحت عنوان «مسراح»، وبرنامج «تكاتف» للعمل التطوعي، وورش تعلم ركوب الخيل والإبل، وبرامج نمط الحياة الصحي.

كما تشارك هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية عبر جناح «عالم الغذاء الآمن»، الذي يقدم ورش «المزارع الصغير»، والسلامة الغذائية، والحد من هدر الغذاء، فيما تنظم دائرة التعليم والمعرفة «أسبوع اكتشاف المواهب»، الذي يضم ورش الحرف اليدوية، والمسرح، والرسم، والعزف الموسيقي، والأنشطة الرياضية، والابتكار، والتصوير، وصناعة المحتوى الرقمي.

وتقدم مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية ورش الرسم على الزجاج، والنقش بالليزر، والحرف الإماراتية التقليدية، والطباعة ثلاثية الأبعاد، وتتضمن مشاركة مركز أبوظبي للصحة العامة «منصة الوعي الصحي»، وتشمل برامج سفراء الصحة العامة، والجاهزية للطوارئ، والإسعافات الأولية، والنوم الصحي، والنشاط البدني، وصحة الفم والأسنان، وإعداد صندوق الغذاء الصحي.

كما يشارك الأرشيف والمكتبة الوطنية ببرامج الذاكرة الرقمية، والفنون والإبداع الثقافي، والقراءة والمعرفة، وعلوم الأرشفة، وبرنامج «كاتب يترك أثراً»، بينما تقدم هيئة أبوظبي للتراث «ركن الموروث التراثي»، الذي يضم ورش السنع الإماراتي، والحرف التقليدية، وفنون المطبخ الإماراتي، والألعاب الشعبية.