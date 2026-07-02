تحت رعاية رئيس الدولة.. خالد بن محمد بن زايد يكرِّم الفائزين بجائزة الشيخ خليفة للامتياز





تحت رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، كرَّم سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين بـجائزة الشيخ خليفة للامتياز في دورتها الثانية والعشرين.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الرسمي الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة أبوظبي في مركز "أدنيك" أبوظبي، بحضور الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، ومعالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأعضاء مجلس أمناء الجائزة.

وتهدف الجائزة في دورتها الحالية إلى دعم القطاع الخاص في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية، وتعزيز الاستفادة من البيانات والتقنيات الحديثة لرفع كفاءة العمليات التشغيلية والإنتاجية، بما يسهم في تعزيز التنافسية وتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة، من خلال تحفيز المؤسسات على تطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على المعرفة والتكنولوجيا، بما ينسجم مع الأولويات والتوجهات الاقتصادية للإمارة.

وأكد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تمثل إحدى الركائز الداعمة لترسيخ منظومة متكاملة للتميّز والابتكار في قطاع الأعمال، وتسهم في تحفيز المؤسسات على الارتقاء بأدائها، وتبني نماذج أعمال أكثر مرونة واستدامة، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويواكب تطلعاته المستقبلية.

وأشار سموّه إلى أهمية مواصلة الاستثمار في التقنيات المتقدمة وحلول الذكاء الاصطناعي التي أصبحت محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وتوظيفها لتطوير نماذج الأعمال ورفع كفاءة العمليات وتعزيز الإنتاجية، بما يمكّن مؤسسات القطاع الخاص من مواكبة متغيرات الأسواق العالمية.

وكرّم سموّه 7 شركات تقديراً لجهودها وتميّزها في تبنّي أفضل الممارسات المؤسسية والارتقاء بأداء قطاع الأعمال بما يعزز الابتكار والإنتاجية وتنافسية بيئة الأعمال، ودعم جاهزية شركات القطاع الخاص لمواكبة متطلبات المستقبل في مختلف المجالات الحيوية.

وخلال كلمته في حفل التكريم، أكد معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، أن الابتكار والإنجازات المؤثرة يشكلان ركيزة أساسية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقال إنه : "بفضل رؤية القيادة الرشيدة وتوجيهاتها، يواصل اقتصاد أبوظبي تحقيق نمو متسارع يعزز مكانة الإمارة وجهة جاذبة للمواهب والشركات والاستثمارات".

وأضاف معاليه: "نجدد التزامنا بدعم الشركات والمؤسسات وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية ومن خلال تعزيز قدراتها وتوسيع أثرها الاقتصادي والاجتماعي، نرسخ أسساً قوية تدعم استمرار مساهمتها في دفع مسيرة التنمية والازدهار في أبوظبي، وتعزيز تنافسية الاقتصاد واستدامة نموه".

من جانبه، أكد سعادة الدكتور ياسر النقبي، رئيس مجلس أمناء الجائزة، أن جائزة الشيخ خليفة للامتياز تعتمد نهجاً يقوم على قياس المخرجات وتحليلها، بما يحوّل الجهود المؤسسية إلى قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة تعزز تنافسية أبوظبي وتدعم بيئة الأعمال. وأوضح أن الجائزة تمثل تحولاً من التركيز على الأداء إلى صناعة قيمة مستدامة، بما يرسخ دورها منصة وطنية تدفع الابتكار وتطور ممارسات القطاع الخاص.

شملت قائمة المؤسسات والشركات الفائزة بالجائزة في دورتها 22

- "في آي إيه آي للتكنولوجيا" عن دورها في تطوير حلول مبتكرة للذكاء الاصطناعي الرياضي من خلال أجهزة ذكية قابلة للارتداء تُسهم في تحليل الأداء البشري بدقة عالية والحد من الإصابات، بما يعزز منظومة الرياضة والصحة ويضع أبوظبي في طليعة الابتكار الرياضي عالمياً.

- "مستشفى التأهيل التخصصي" عن دوره في تقديم خدمات تأهيلية متكاملة وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، مستفيداً من أحدث التقنيات العلاجية لإعادة المرضى إلى حياتهم الطبيعية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً رائداً للرعاية الصحية المتخصصة.

- "كانو للطاقة" عن إسهامها في دعم قطاعات الطاقة والصناعة من خلال توفير حلول هندسية متكاملة وخدمات متقدمة لقطاعات النفط والغاز والكهرباء، بما يسهم في تعزيز كفاءة واستدامة منظومة الطاقة في دولة الإمارات والمنطقة.

- "النخيل لتصنيع الورق الصحي" عن دورها في تصنيع وتصدير منتجات النظافة الورقية عالية الجودة إلى الأسواق العالمية، بما يعكس القدرات الصناعية المتقدمة لإمارة أبوظبي ويعزز حضور المنتجات الإماراتية في الأسواق الدولية.

- "سيركا بايوتك ليمتد" عن إسهاماتها في تطوير حلول مبتكرة للاقتصاد الدائري عبر تحويل النفايات الغذائية العضوية إلى منتجات ذات قيمة مضافة، بما يدعم الاستدامة البيئية والأمن الغذائي ويعزز ريادة التكنولوجيا الحيوية في دولة الإمارات.

-"مطعم لو كالوري" عن دوره في نشر ثقافة الغذاء الصحي من خلال نموذج أعمال ناجح حوّل فكرة محلية إلى علامة تجارية وامتياز دولي، بما يدعم ريادة الأعمال الإماراتية ويشجع تبني أنماط الحياة الصحية.

- "جلف للسحب لصناعة قطع السيارات والقطع الصناعية" عن دورها في تصنيع مكونات الألومنيوم عالية الدقة لقطاع السيارات وتصديرها إلى الأسواق العالمية، بما يعزز مكانة أبوظبي مركزاً للصناعات المتقدمة ويدعم نمو القطاع الصناعي التنافسي على المستوى الدولي.