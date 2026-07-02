"طرق دبي" تُنجز أعمال التأهيل والصيانة لــ 262 ممراً وسُلّماً كهربائياً في محطات المترو

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بالتعاون مع "كيوليس ام اتش اي" الشركة المسؤولة عن تشغيل وصيانة مترو وترام دبي، أعمال التأهيل والصيانة الشاملة للممرات والسلالم الكهربائية المتحركة بواقع 262 سُلّماً كهربائياً، التي تشكّل 63% من إجمالي السلالم المتحركة في محطات مترو دبي. ويهدف هذا البرنامج إلى تعزيز السلامة والموثوقية وراحة الركاب، بالإضافة إلى إطالة العمر التشغيلي للمعدات الحيوية.

ويأتي البرنامج في إطار استراتيجية الهيئة المستمرة لتوفير تجربة تنقّل سلسة وآمنة ومريحة لمستخدمي مترو دبي، وتعزيز مكانة دبي كمدينة رائدة في حلول النقل المستدام والذكي. كما يعكس مواصلة الهيئة لجهودها لتطوير جميع عناصر منظومة النقل العام، تماشياً مع أهداف رؤية دبي 2030 لتصبح أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل.

وتفصيلاً، قال داوود الرئيس، مدير إدارة صيانة القطارات بمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات: "يتضمن نطاق العمل فحوصات دقيقة وإعادة تأهيل واستبدال المكونات الحيوية مثل أحزمة الدرابزين وأنظمة الدفع ووحدات المحركات، مع التخطيط الدقيق لتنفيذ الأعمال لتقليل الاضطرابات في عمليات المترو وضمان سلامة المستخدمين طوال فترة التنفيذ. كما يتم تنفيذ الأعمال بشكل أساسي خلال ساعات الليل أو فترات الصيانة المجدولة لضمان استمرارية الخدمة للمسافرين خلال أوقات الذروة".

وأضاف الرئيس: "أسهم تأهيل السلالم المتحركة في تحسن ملموس بتجربة الركاب من خلال توفير تشغيل أكثر سلاسة وراحة، إلى جانب تعزيز أداء الأصول وزيادة موثوقيتها. كما قلّل برنامج التأهيل فترات التوقف غير المخطط لها والأعطال المفاجئة، مما انعكس إيجاباً على كفاءة العمليات التشغيلية، وحقق هذا الامتثال لأحدث معايير السلامة نهجاً استباقياً في إدارة الأصول والتزاماً بالحفاظ على بنية تحتية عالية الجودة".