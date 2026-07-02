طقس الإمارات غداً.. صحو وسحب منخفضة على الساحل الشرقي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس يوم غد صحوا بوجه عام، وأن تظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، مع ارتفاع في درجات الحرارة خاصةً على المناطق الداخلية، ووأن تكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، جنوبية غربية - شمالية غربية بسرعة /10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

كما توقع المركز أن تكون حالة البحر في الخليج العربي خفيف الموج، وأن يحدث المد الأول عند الساعة 16:23 والمد الثاني 02:39، والجزر الأول عند الساعة 09:33 والجزر الثاني عند الساعة 20:37، وفي بحر عمان أيضا خفيف الموج، ويحدث المد الأول عند الساعة 12:13 والمد الثاني **:**، والجزر الأول عند الساعة **:** والجزر الثاني عند الساعة 06:01.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبو ظبي 42 29 75 10

دبي 41 28 70 10

الشارقة 41 30 70 15

عجمان 41 29 75 15

أم القيوين 40 27 75 20

رأس الخيمة 43 29 75 15

الفجيرة 36 31 85 60

العـين 44 29 45 15

ليوا 45 28 40 10

الرويس 41 26 55 25

السلع 41 27 60 25

دلـمـا 39 30 85 25

طنب الكبرى / الصغرى 37 32 85 25

أبو موسى 36 32 85 25