منصور بن زايد: أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة "من أجل الخير 2031"

أطلق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، "إستراتيجية شركات الإمارات من أجل الخير 2031"، وذلك خلال فعالية نظمها "مجرى - الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية" في قصر الوطن بأبوظبي على هامش اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية.

وقال سموه في حسابه على منصة " إكس": "من الإمارات نطلق رؤية عالمية جديدة للمسؤولية المجتمعية؛ أكثر من 20 مليار درهم مستهدفة بحلول 2031، بعد تحقيق 3.23 مليارات درهم في 2025 بمشاركة 191 شركة. أرقام تعكس قوة شراكة وطنية تجعل من العطاء محركاً للتنمية المستدامة ونموذجاً عالمياً لصناعة الأثر الإيجابي".