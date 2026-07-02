الإمارات والأرجنتين تبحثان تعزيز الشراكة التجارية والاستثمارية وتمكين القطاع الخاص





بحث معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، مع كبار المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص في جمهورية الأرجنتين الصديقة، سبل ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتعزيز دور القطاع الخاص في بناء شراكات نوعية تسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام.

جاء ذلك خلال زيارة رسمية إلى جمهورية الأرجنتين لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، ضمن "أيام التجارة الإماراتية"، بمشاركة وفد اقتصادي إماراتي رفيع المستوى يضم مسؤولين حكوميين وقادة أعمال وممثلين عن عدد من الشركات الإماراتية تعمل في قطاعات إستراتيجية.

وعقد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، سلسلة من الاجتماعات مع عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال في الأرجنتين شملت، معالي بابلو كيرنو ماغراني وزير الخارجية والتجارة الدولية والعبادة، ومعالي لويس كابوتو، وزير الاقتصاد، ومعالي فرناندو برون، سكرتير العلاقات الاقتصادية الدولية في وزارة الخارجية والتجارة الدولية والعبادة في جمهورية الأرجنتين، إلى جانب عدد من المسؤولين وقادة الأعمال.

وجرى خلال اللقاءات بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والتجارة والأعمال الزراعية والتعدين، والعمل على دفع مسار العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، بما يعكس متانة العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، وحرص الجانبين على الارتقاء بها إلى مستويات أكثر تطوراً، انسجاماً مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء شراكات اقتصادية فاعلة مع دول أمريكا اللاتينية وتوسيع شبكة تجارتها العالمية.

وركزت المباحثات على استكشاف الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة ودعم النمو الاقتصادي المستدام في البلدين.

وشهدت الزيارة تنظيم طاولة مستديرة جمعت مستثمرين ورجال أعمال من دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين، ناقشت الفرص التجارية والاستثمارية في الأسواق المستهدفة لدى الجانبين وآفاق تعزيز الشراكات بين القطاع الخاص، بما يدعم تدفقات الاستثمار والتبادل التجاري ويعزز التنمية الاقتصادية المستدامة.

وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن الأرجنتين تُعد من أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات في أمريكا اللاتينية، حيث تجمع البلدين رؤية مشتركة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في مختلف المجالات الحيوية.

وأضاف أن العلاقات الثنائية شهدت تطوراً ملحوظاً خلال السنوات الماضية، انعكس في نمو حجم التبادل التجاري وتوسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات الزراعة والأمن الغذائي والطاقة والتعدين، إلى جانب العلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية.

وأكد أن هذه الزيارة الرسمية تجسد التزام البلدين بتعزيز الشراكة الاقتصادية والاستفادة من المزايا التنافسية التي يمتلكها الطرفين، مشيراً إلى أن الأرجنتين تتمتع بإمكانات كبيرة في مجالات الزراعة والصناعات الغذائية والتكنولوجيا المتقدمة، فيما توفر دولة الإمارات بيئة استثمارية رائدة وموقعاً إستراتيجياً يربط الأسواق العالمية، إلى جانب خبراتها في مجالات الطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية والاقتصاد المعرفي والذكاء الاصطناعي .

وقال الزيودي، إن المحادثات مع الأرجنتين تعكس رؤية متجددة ومشتركة لتحقيق النمو الاقتصادي والمنفعة المتبادلة، ومن خلال البناء على نقاط القوة لدى البلدين يمكننا فتح آفاق جديدة للتجارة والابتكار بما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين.

وأضاف أن الاجتماعات، التي عقدها وفد الدولة مع قادة قطاع الأعمال والمستثمرين من البلدين، أسهمت في استكشاف فرص استثمارية جديدة، وعززت الحوار مع القطاع الخاص بما يؤكد التزام دولة الإمارات بدعم دور هذا القطاع الحيوي كشريك رئيسي في دفع مسيرة التعاون الاقتصادي.

وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين دولة الإمارات وجمهورية الأرجنتين نحو 767.5 مليون دولار خلال عام 2025، محققاً نمواً بنسبة 42.6% مقارنة بعام 2024، وهو ما يعكس الإمكانات الكبيرة لتوسيع العلاقات التجارية بين البلدين، لاسيما في مجالات الأمن الغذائي والزراعة والطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.

وتأتي الزيارة إلى جمهورية الأرجنتين في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز حضورها الاقتصادي في الأسواق العالمية، من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي أُطلق في سبتمبر 2021 وأسفر عن إبرام عدد من الاتفاقيات مع دول في آسيا وأفريقيا وأوروبا والأميركتين، بهدف دعم التجارة والاستثمار المستدامين.

وتواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار من خلال تبني نهج التجارة الحرة والمنفتحة القائمة على القواعد، بعدما نجحت في تحقيق مستهدف رفع قيمة تجارتها الخارجية غير النفطية إلى تريليون دولار قبل الموعد المحدد بستة أعوام، فيما تمهد نتائج الزيارة إلى الأرجنتين الطريق لتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين وفتح آفاق جديدة للنمو والازدهار المشترك.