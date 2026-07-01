33 وجهة حول العالم تتيح للمواطنين القيادة بالرخصة الإماراتية أثناء السفر

كشفت بيانات «مرخوص» التابعة لوزارة الداخلية عن اتساع نطاق الاعتراف الدولي برخصة القيادة الإماراتية، إذ بات بإمكان مواطني دولة الإمارات القيادة برخصتهم الوطنية في 33 وجهة دولية خلال الزيارات والسياحة، فيما يمكنهم استبدالها برخصة القيادة المحلية في 34 وجهة عند الإقامة، في إطار اتفاقيات ومذكرات تفاهم تعزز سهولة تنقل المواطنين خارج الدولة

وتشمل قائمة الوجهات التي تعترف بالرخصة الإماراتية أو تسمح باستبدالها دولاً عدة، من بينها المملكة المتحدة، والبرتغال، والنمسا، وهولندا، والدنمارك، وفنلندا، وبولندا، واليونان، والصين الشعبية، وأذربيجان، إضافة إلى ولاية تكساس الأمريكية وعدد من الدول الأوروبية والآسيوية، فيما تتيح كوريا الجنوبية استبدال الرخصة الإماراتية للمقيمين فقط.

وارتفع عدد الدول التي يمكن لمواطنيها استبدال رخص القيادة الوطنية برخصة إماراتية إلى 53 دولة دون الحاجة إلى أداء الاختبارين النظري أو العملي، بينما يمكن لحاملي 52 جنسية من تلك الدول القيادة داخل الإمارات برخصهم الوطنية خلال الزيارة، في حين يقتصر الأمر بالنسبة إلى مواطني كوريا الجنوبية على استبدال الرخصة عند الإقامة.

شروط الاستبدال

أن تكون الرخصة صادرة من دولة ضمن الدول المعتمدة.

استيفاء السن القانونية.

أن تكون الرخصة سارية المفعول.

إقامة صادرة من الإمارة أو وجود عنوان سكن أو عمل أو دراسة

اجتياز فحص النظر

تسليم الرخصة الأصلية لبعض الدول حسب مذكرات التفاهم.

المستندات المطلوبة

ترجمة قانونية للرخصة الأصلية الأجنبية

صورة الرخصة الأصلية

رسوم الاستبدال

600

درهم إماراتي