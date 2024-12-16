مكتوم بن محمد: توحدنا مع شعب البحرين الآمال ويجمعنا المصير

بارك سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، لمملكة البحرين قيادةً وشعباً يومها الوطني الـ 53، داعيا الله أن يديم عليها المجد والرفعة والازدهار.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "نبارك لمملكة البحرين قيادةً وشعباً يومها الوطني الـ 53، داعين الله أن يديم عليها المجد والرفعة والازدهار، توحدنا مع شعب البحرين الآمال ويجمعنا المصير ونتشارك الرؤية ونمضي في مسيرةٍ واحدة، كلّ عام وأرض البحرين تنعم بالخيرات، وشعبها يتمتع بالرخاء ويحقق طموحاته وتطلعاته، وسنظل نعمل معاً بما يرسخ الأخوة ويعمّق أواصر القربى ويمضي بنا معاً نحو الريادة".