محمد بن زايد: الإمارات والبحرين تربطهما علاقات أخوية تاريخية

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، عن خالص تهانيه وصادق أمنياته لأخيه جلالة الملك حمد بن عيسى، ملك مملكة البحرين الشقيقة، وشعب البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني، داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمان والعز والتقدم.

وقال سموه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "خالص التهنئة وصادق الأمنيات لأخي الملك حمد بن عيسى وشعب مملكة البحرين الشقيق بمناسبة العيد الوطني داعياً الله تعالى أن يديم على المملكة الأمان والعز والتقدم. الإمارات والبحرين تربطهما علاقات أخوية تاريخية، وإن شاء الله يظل البلدان معاً في كل ما يحقق الخير والنماء لشعبيهما وشعوب المنطقة".