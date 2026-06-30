لطيفة بنت محمد تشهد حفل تخريج طلاب الجامعة الأمريكية في دبي





شهدت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، حفل تخريج الدفعة الـ 29 من طلاب الجامعة الأمريكية في دبي (AUD)، والذي يشكّل محطة تاريخية بارزة احتفاءً بـ30 عاماً من التميز الأكاديمي والريادة العالمية في المنطقة.

وشهد هذا الحدث الاستثنائي تخريج دفعة متنوعة تضم 445 طالباً وطالبة يمثلون 57 دولة، ما يؤكد مكانة الجامعة الأمريكية في دبي مركزًا رائدًا للتعليم الدولي.

وفور وصول سموّها وعزف النشيدين الوطنيين لدولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، استُهل الحفل بكلمة ترحيبية ألقاها معالي إلياس بو صعب، نائب الرئيس التنفيذي للجامعة الأمريكية في دبي، توجه فيها بالشكر الجزيل لسموّها لتشريفها الحفل برعايتها وحضورها.

وأكد معالي إلياس بو صعب، مستذكراً الرؤية الملهمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أن قيادتهما شكلت نموذجاً عالمياً في تحويل الطموحات إلى إنجازات ملموسة، وقال: لقد أثبتت قيادة سموهما للعالم أجمع ما يمكن تحقيقه عندما تقترن الرؤية بالشجاعة والعزيمة والعمل الفعلي.

وروى معاليه قصة تأسيس الجامعة الأمريكية في دبي عام 1995، والمستلهمة من نجاح دبي ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد الذي يؤمن بقدرات الشباب ودورهم في صناعة المستقبل، مشيراً إلى أن: سموه علمنا ألا ننتظر المستقبل، بل أن نصنعه، لأن المستقبل هو لمن يتخيلونه، ويصمّمونه، وينفّذونه؛ هذه هي قصة دبي، وهي في نواحٍ كثيرة، قصة الجامعة الأمريكية في دبي أيضا.

كما سلط معاليه الضوء على دور مؤسسة دبي للمستقبل في ترسيخ مكانة دبي كمنصة عالمية لمعارف المستقبل ومركز رائد للابتكار من خلال مبادرات بارزة مثل "منتدى دبي للمستقبل" السنوي.

وفي إشارة إلى مبادرة "دبي الأفعال" (Dubai It) التي أُطلقت مؤخراً، قال معاليه: إنها المكان الذي تتحول فيه الأفكار إلى مشاريع، والبحوث إلى ابتكارات، والطموحات إلى أثرٍ حقيقي ومستدام.

واختتم كلمته موجهاً رسالة ملهمة إلى خريجي دفعة 2026، قائلاً: أنتم لا تستعدون للمستقبل فحسب، بل أنتم من سيصنعه ويعيد تشكيله. فلنحوّل المستقبل إلى واقع، ولنجسّد روح دبي في كل ما ننجزه (Let's Future It. Let's Dubai It).

وألقى سعادة خلفان جمعة بالهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، كلمة أكد فيها أن السر الحقيقي لإحداث الأثر يكمن في التواصل الإنساني، والامتنان، والمسؤولية، وقال : عندما أنظر إلى هذه الجامعة وإلى الكفاءات التي صقلتها، لا أرى مجرد إمكانات واعدة، بل أرى إنجازات حقيقية؛ لذلك، نتوجه بخالص الشكر والتقدير للجامعة الأمريكية في دبي على إعداد أجيال من الخريجين الذين ساهموا في مسيرة نجاح دبي، وتهانينا الحارة لكم جميعاً، فاليوم تصبحون جزءاً من هذا الإرث الاستثنائي.

وتفضلت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم بتكريم عدد من خريجي الجامعة وتوزيع الجوائز عليهم، تقديراً لإنجازاتهم الأكاديمية المتميزة، وتلا ذلك التقاط صورة جماعية رسمية للخريجين مع سموها تخليداً لهذا الحدث المميز.

بعد ذلك، جرى تسليم الشهادات رسمياً للخريجين واختُتمت مراسم الاحتفال بعرض بصري مبهر للألعاب النارية أضاء أرجاء القاعة، ليضفي أجواءً احتفالية مميزة على هذه المناسبة الاستثنائية.

وقال الدكتور كايل لونغ، رئيس الجامعة الأمريكية في دبي، مخاطباً الخريجين: على مدى ثلاثة عقود، شكّلت هذه الجامعة منصةً لصقل الطاقات وإعداد الكفاءات في قلب دولة الإمارات؛ صحيح أن الذكاء الاصطناعي بات قادراً على تحسين الكتابة، وتنظيم المهام، وتوسيع آفاق المعرفة، إلا أن التفكير النقدي والابتكار سيظلان الركيزتين الأساسيتين للتميّز والنجاح، لقد زوّدكم تعليمكم في الجامعة الأمريكية في دبي بالقدرة على الربط بين مختلف التخصصات، والتكيّف مع المتغيرات، وتحويل طموحاتكم إلى إنجازات ملموسة من خلال رؤية واضحة وخطوات مدروسة.

وقالت الطالبة المتفوقة أليس زانيني، الحاصلة على بكالوريوس إدارة الأعمال (B.B.A.) بمرتبة الشرف الأولى وتخصص في العلوم المالية: إن أحد أعظم الامتيازات التي حظينا بها خلال دراستنا في الجامعة الأمريكية في دبي هو التعلم جنباً إلى جنب مع أشخاص من كافة أنحاء العالم، لقد وصلنا بلغات وتقاليد ومعتقدات مختلفة، مما جعل التنوع ليس مجرد إحصائية، بل جزءاً أساسياً لتجربتنا اليومية.

واختُتمت الأمسية بالموكب الأكاديمي التقليدي، إيذاناً بانضمام الخريجين رسمياً إلى مجموعة خريجي الجامعة العالمية التي تضم أكثر من 10 آلاف خريج حول العالم، واستمرت أجواء الفرح والاحتفاء بعد انتهاء الحفل، حيث اجتمعت العائلات والأصدقاء في أرجاء الحرم الجامعي لتبادل التهاني وتوثيق هذه المناسبة الاستثنائية.