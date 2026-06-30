"قضاء أبوظبي" تناقش مشاريع مبتكرة لتوظيف الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية

ناقشت لجنة استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات القضائية والعدلية بدائرة القضاء في أبوظبي، خلال اجتماع برئاسة معالي المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء، حزمة من المشاريع المبتكرة والمبادرات التقنية الرامية إلى تطوير الأداء القضائي والعدلي، وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين استناداً إلى أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي.

​وأكد المستشار يوسف العبري أن دائرة القضاء مستمرة في مواصلة التميز التقني ومواكبة الطفرة التكنولوجية، تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بضرورة الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية المتطورة لدعم ريادة المنظومة القضائية والعدلية في إمارة أبوظبي، وبما يضمن تقديم خدمات عالمية المستوى تحقق العدالة الناجزة وتدعم تنافسية الإمارة عالمياً.

​وأوضح أن مناقشات اللجنة ركزت على استعراض مستجدات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في أنظمة التراسل وتطبيق الهاتف الذكي، إلى جانب بحث التطبيق العملي لاستخدامات المساعد الذكي ليكون عوناً للكاتب العدل في إنجاز المعاملات، فضلاً عن سبل الاستفادة من هذه التقنيات عبر مشروع "المساعد القانوني للأحكام"، وتطوير نظام النيابة العامة، ولوحات البيانات الرقمية، وتوفير تقارير تفاعلية للمحاكم تدعم اتخاذ القرار وتوفر مؤشرات دقيقة للأداء.

​وأضاف أن اللجنة ناقشت أيضاً توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل وتوزيع الشكاوى بدقة وسرعة تضمن اختصار الوقت ورفع كفاءة المعالجة، ووضع حلول تقنية ذكية لتطوير نظام المزادات، بما يضمن استمرارية الأعمال وكفاءتها التشغيلية وفق أعلى معايير الموثوقية.

​وأشار إلى الأهمية القصوى التي توليها دائرة القضاء لملف أمن المعلومات والأمن السيبراني، حيث جرى مناقشة وبحث آليات التنسيق والتعاون المشترك مع الجهات المعنية في مجال أمن المعلومات، للحفاظ على معايير الحماية الرقمية للخدمات التي توفرها الدائرة للمتعاملين.