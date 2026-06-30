نواف سلام: شكراً محمد بن زايد

تقدم نواف سلام رئيس الحكومة اللبنانية بالشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، حفظه الله، بعد قرار سموه الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى لبنان.

وقال سلام في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "باسم الدولة اللبنانية وباسمي الشخصي، أتقدّم بجزيل الشكر الى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على القرار الكريم بالسماح بسفر مواطني دولة الإمارات إلى بلدهم الثاني لبنان، بما يجسد متانة العلاقات الأخوية والروابط الراسخة التي تجمع بلدينا".

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية: "ولا شك عندي ان هذا القرار يحمل دلالات واضحة في تجديد ثقة دولة الإمارات بلبنان وحرصها على تعزيز التعاون بيننا، بما يحقق الخير والازدهار لشعبينا الشقيقين".