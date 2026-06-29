شرطة الشارقة تعتمد حزمة تسهيلات وإعفاءات لدعم الأنشطة الاقتصادية

أعلنت القيادة العامة لشرطة الشارقة اعتماد حزمة من التسهيلات والإعفاءات الخاصة بالأنشطة التجارية والاقتصادية، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي لحكومة الشارقة، بهدف دعم استدامة الأعمال وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة استثمارية رائدة.

وتضمنت الحزمة خصماً بنسبة 50% على رسوم تجديد التصاريح الأمنية للأنشطة التجارية، وخصماً بنسبة 50% على المخالفات والغرامات، إضافة إلى خصم بنسبة 50% على رسوم الاشتراك في الأنظمة الأمنية، إلى جانب خصم بنسبة 20% على رسوم البرامج التدريبية الإلزامية للشركات.

وأكدت شرطة الشارقة أن هذه التسهيلات سيتم العمل بها لمدة ثلاثة أشهر، وذلك في إطار دعم أصحاب المنشآت الاقتصادية، وتخفيف الأعباء التشغيلية، وتعزيز تنافسية بيئة الأعمال في الإمارة.

ودعت القيادة العامة الراغبين في الاستفادة من المبادرة إلى التواصل مع مركز الاتصال 901 للحصول على مزيد من المعلومات حول آلية الاستفادة من التسهيلات