مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة يطلق مبادرة "رحلات بركتنا"

أطلق مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة مبادرة "رحلات بركتنا" بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين في قرى الإمارات.

تركّز المبادرة على كبار المواطنين وتتيح لهم زيارة واستكشاف أبرز الوجهات الثقافية والسياحية والترفيهية في الدولة ضمن برامج مجتمعية مخصّصة لهم.

تسهم في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين في مختلف قرى ومناطق الدولة.

تقدّم دعماً طبياً شاملاً، وترتيبات تضمن سهولة الوصول والتنقل، وغيرها.

انطلقت رحلتها الأولى على متن قطارات الاتحاد من منطقة قدفع في الفجيرة إلى أبوظبي، وتضمّنت زيارة متحف زايد الوطني و"سي وورلد جزيرة ياس أبوظبي".