"طرق دبي" توسّع شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات الصينية

وسّعت هيئة الطرق والمواصلات في دبي شراكاتها الاستراتيجية مع الشركات والمؤسسات الصينية الرائدة، للاستفادة من خبراتها المتقدمة في مجالات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي وتقنيات النقل الحديثة، والمنهجيات الحديثة في تصميم وتنفيذ شبكات الجسور والأنفاق، بما يدعم تنفيذ مشاريع الهيئة القائمة والمستقبلية، ويعزز جاهزية منظومة النقل لمواكبة النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده إمارة دبي.

جاء ذلك خلال زيارة وفد الهيئة إلى جمهورية الصين الشعبية، برئاسة معالي مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، التي نُظِّمت بالتعاون مع المكتب التمثيلي الخارجي لغرفة دبي العالمية في شنغهاي، وضم الوفد عدد من المديرين التنفيذيين ومديري الإدارات والمهندسين الشباب من مختلف مؤسسات الهيئة.

ووقّعت الهيئة خلال الزيارة مذكرتي تفاهم مع شركتي كاسكو سيغنال المحدودة وهواوي تكنولوجيز، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي وأنظمة النقل الذكية والسكك الحديدية، والاطّلاع على أفضل الممارسات والتجارب الصينية الرائدة في تطوير البنية التحتية للنقل وتوظيف التقنيات الحديثة في إدارة وتشغيل منظومات التنقّل.

مركز بحث ومختبر ابتكار

ونصّت مذكرة التفاهم مع شركة كاسكو سيغنال المحدودة، المتخصصة في أنظمة الإشارات والاتصالات والتحكّم الخاصة بالمترو والسكك الحديدية، على إنشاء مركز بحث وتطوير ومختبر ابتكار متقدم في دبي، يرتبط بمشروع الخط الأزرق لمترو دبي ومشاريع المترو المستقبلية، بهدف توفير بيئة متكاملة لاختبارات الأنظمة والتحقق الوظيفي والتدريب، ودعم تكامل أنظمة الإشارات والاتصالات وأنظمة التحكّم والتشغيل، بما يُتيح إجراء الاختبارات الفنية في بيئة تحاكي ظروف التشغيل الفعلية، ويسهم في تعزيز جاهزية المشاريع قبل دخولها الخدمة.

كما سيوفّر المختبر منصة متقدمة لتنفيذ اختبارات القبول والتحقق الفني محليّاً داخل دبي، ودعم عمليات تطوير وتحديث خطوط المترو الحالية والمستقبلية، إلى جانب إجراء بحوث ودراسات متخصصة في مجالات التشغيل والصيانة الذكية، والجدولة التشغيلية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم استدامة الأصول ورفع الكفاءة التشغيلية لشبكة المترو.

ويمثّل إنشاء هذا المركز خطوة استراتيجية نحو تعزيز مكانة دبي مركزاً إقليمياً للابتكار في قطاع السكك الحديدية والنقل الجماعي، ويوفّر منصة متقدمة لتطوير واختبار تقنيات المترو المستقبلية ونقل المعرفة وبناء الكفاءات المتخصصة في هذا القطاع الحيوي.

تطبيقات المدن الذكية

ونصّت مذكرة التفاهم الموقعة مع شركة هواوي تكنولوجيز، إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال تقنيات المعلومات والاتصالات، على تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الجانبين في مجالات التقنيات الناشئة، وتقنيات الذكاء الاصطناعي، وأمن المعلومات، وأنظمة الشبكات، وأنظمة تشغيل وإدارة منظومة التنقّل والحركة المرورية، ووسائل النقل المستقبلية، إلى جانب تبادل الخبرات الفنية والتقنية، وتنظيم ورش العمل المشتركة، وتنفيذ تجارب إثبات المفهوم والتحقق من الحلول التقنية الحديثة.

كما تشمل مجالات التعاون دراسة وتطوير تطبيقات المدن الذكية والذكاء الاصطناعي الداعمة لرؤية "مدينة العشرين دقيقة"، وإنشاء منصات موحدة للبيانات تدمج مختلف أنظمة النقل، وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي للكشف الفوري عن الحوادث والاستجابة لها، وتطوير مراكز التحكّم والتشغيل الذكية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية ومراكز البيانات الاحتياطية، بما يضمن استمرارية الأعمال ورفع كفاءة العمليات التشغيلية.

وتضمنت المذكرة استكشاف فرص الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة في تشغيل وإدارة أنظمة المترو الذكية، وتطوير أنظمة المراقبة والتحكّم المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وحلول إدارة المحطات والنقل الجماعي، بما يعزز خدمة المتعاملين ويرفع مستويات الكفاءة التشغيلية والاستدامة في مجالات عمل الهيئة.

تعزيز الشراكات الدولية

وأكد معالي مطر الطاير أن الزيارة تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز شراكاتها الدولية مع المؤسسات والشركات العالمية الرائدة، والاستفادة من التجارب الناجحة والخبرات المتقدمة في مجالات النقل الجماعي والسكك الحديدية والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، بما يسهم في دعم توجهات دبي المستقبلية وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة في التنقّل الذكي والمستدام.

وقال: "تمثّل الصين نموذجاً عالمياً متقدماً في تطوير مشاريع البنية التحتية للنقل والسكك الحديدية والتقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتمكنت خلال العقود الماضية من بناء منظومات متكاملة تجمع بين الابتكار والتكنولوجيا والكفاءة التشغيلية. وتحرص الهيئة من خلال هذه الزيارة على الاطّلاع عن قرب على هذه التجارب الرائدة، واستكشاف فرص جديدة للتعاون وتبادل المعرفة والخبرات، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية، التي تدعم تطوير منظومة النقل في دبي، وتواكب متطلبات النمو العمراني والاقتصادي المتسارع الذي تشهده الإمارة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع الشركات الصينية الرائدة، والاستفادة من خبراتها المتقدمة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والنقل الكبرى، وتوظيف أحدث التقنيات والحلول المبتكرة، التي تدعم تنفيذ مشاريع الهيئة المستقبلية وِفق أعلى معايير الكفاءة والجودة والاستدامة".

وأضاف: "تجسّد مذكرتا التفاهم الموقعتان خلال الزيارة توجُّه الهيئة نحو تعزيز توظيف التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل، وتطوير البنية الرقمية الداعمة لقطاع النقل، إلى جانب دعم مشاريع السكك الحديدية والمترو المستقبلية، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات وتعزيز تجربة المتعاملين وترسيخ ريادة دبي في مجال التنقّل الذكي".

خبرات وشراكات استراتيجية

وأجرى وفد الهيئة سلسلة من الاجتماعات والزيارات الميدانية المكثّفة لعدد من الجهات الحكومية والمؤسسات والشركات الصينية الرائدة في مجالات النقل والبنية التحتية والتخطيط الحضري والذكاء الاصطناعي والسكك الحديدية والتنقّل الذكي، بهدف تعزيز التعاون وتبادل الخبرات واستكشاف فرص الشراكة المستقبلية، ومشاركة الشركات الصينية الكبرى في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية، التي تعتزم الهيئة تنفيذها في المرحلة المقبلة، إلى جانب الاطّلاع على التجارب الصينية المتقدمة في تشغيل وإدارة مشاريع النقل الجماعي والسكك الحديدية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

واطّلع الوفد على منظومة إدارة وتشغيل النقل المتكامل في مدينة شنغهاي، التي يزيد عدد سكانها على 24 مليون نسمة، من خلال زيارة مركز القيادة والتحكم التابع للجنة النقل ببلدية شنغهاي (SMTC)، والتعرُّف إلى آليات التنسيق بين مختلف وسائل النقل، بما يشمل الطرق والمترو والحافلات ومركبات الأجرة والمطارات والشحن وإدارة الحركة المرورية، وأفضل الممارسات العالمية في تشغيل وإدارة منظومات التنقّل على مستوى المدن الكبرى.

وزار الوفد مكتب التخطيط والموارد الطبيعية في بلدية شنغهاي، واطّلع على التجربة الصينية المتقدمة في تخطيط النقل للمدن الكبرى، بما في ذلك تطبيق مفهوم "مدينة الـ 15 دقيقة" الهادف إلى تعزيز جودة الحياة وتقليل الحاجة إلى التنقّل بالمركبات، إضافة إلى الاطّلاع تجربة النقل المتكاملة، التي تسهم في تحسين استدامة التنقّل في المدن.

كما شملت الزيارة الاطّلاع على تجربة قطار شنغهاي فائق السرعة (ماجليف)، الذي يُعّد من أسرع القطارات التجارية في العالم، والتعرُّف إلى التقنيات المتقدمة المستخدمة في تشغيله وإدارة عملياته وكفاءة أدائه، بما يدعم توجهات الهيئة نحو استشراف مستقبل أنظمة النقل الجماعي والسكك الحديدية.

وزار الوفد عدداً من مشاريع الطرق والجسور والأنفاق الكبرى، للاطّلاع على أحدث منهجيات التصميم والتنفيذ والتقنيات المستخدمة في مشاريع البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات العالمية في تنفيذ مشاريع الأنفاق والجسور، بما يدعم مشاريع الهيئة الحالية والمستقبلية في هذا المجال.

واطّلع الوفد كذلك على تجربة مركز هونغتشياو للنقل المتكامل، أحد أبرز النماذج العالمية في الربط بين وسائل النقل المختلفة، والتعرُّف إلى أفضل الممارسات في تصميم مراكز النقل متعددة الوسائط، وتطوير المناطق الحضرية المرتبطة بها، بما يسهم في تعزيز كفاءة التنقّل وجودة الحياة.

كما تضمن البرنامج زيارة عدد من الشركات والمؤسسات الرائدة في مجالات أنظمة القطارات والمترو والقيادة الذاتية والذكاء الاصطناعي، حيث اطّلع الوفد على أحدث الحلول والتطبيقات المستخدمة في تشغيل وصيانة شبكات المترو، وأنظمة التحكّم الذكية، والصيانة التنبئية، والمركبات ذاتية القيادة، والخدمات اللوجستية الذكية، بما يدعم خطط الهيئة لتوظيف التقنيات المستقبلية في تطوير منظومة النقل والتنقّل في دبي.