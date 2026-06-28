رئيس الدولة يعزي هاتفياً رئيسة فنزويلا في ضحايا الزلزال





أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة ديلسي رودريغيز رئيسة جمهورية فنزويلا البوليفارية بالإنابة أعرب خلاله عن خالص تعازيه ومواساته في ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد مؤخراً، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع فنزويلا وشعبها الصديق خلال هذه الظروف الصعبة.

من جانبها، أعربت رئيسة فنزويلا عن شكرها لصاحب السمو رئيس الدولة لما عبر عنه من مشاعر تضامن صادقة مع الشعب الفنزويلي، مثمنة الاستجابة الإنسانية العاجلة لدولة الإمارات في إغاثة المتأثرين من الزلزال والتخفيف من آثاره.

وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وجه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتأثرين بالزلزال في فنزويلا بقيمة 10 ملايين دولار، في إطار تضامن دولة الإمارات الإنساني لإغاثة المنكوبين ومساعدة المتأثرين جراء الكوارث الطبيعية والأزمات في مختلف أنحاء العالم.