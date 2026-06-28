«صيفنا سعادة» يعتمد الهيكل التنظيمي استعداداً لإطلاق نسخته في عجمان

اعتمدت اللجنة العليا لبرنامج حكومة عجمان الصيفي «صيفنا سعادة» الهيكل التنظيمي للبرنامج، وذلك خلال اجتماعها التحضيري، برئاسة أحمد الرئيسي، رئيس اللجنة العليا للبرنامج، في إطار الاستعدادات النهائية لإطلاق النسخة السابعة من البرنامج، خلال الفترة من 13 يوليو إلى 13 أغسطس 2026، بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع آخر المستجدات المتعلقة بخطة العمل، واعتمدت البرامج والفعاليات والورش التخصصية، التي ستطرح للمشتركين، إلى جانب متابعة جاهزية المراكز الصيفية، واستعراض أدوار الجهات الحكومية والخاصة المشاركة، بما يضمن تقديم نسخة متميزة ومتكاملة من البرامج.

وكلفت اللجنة علي الشامسي نائباً لرئيس اللجنة المنظمة، وعبدالعزيز عبدالله مشرفاً عاماً للبرنامج، ومأمون الضروس مشرفاً للجنة التقييم والمتابعة، ومريم الظهوري مشرفة لبرامج ومبادرات الجهات الحكومية، وبدرية الحوسني مشرفة للمركز الصيفي الثقافي، وسالم خلفان مشرفاً للمركز الصيفي للبنين، ومريم الشامسي مشرفة للمركز الصيفي للفتيات، وراشد الغملاسي مشرفاً للمركز الصيفي لكبار المواطنين، كما تم تكليف سعيد المطروشي مشرفاً للجنة المسابقات والفعاليات، وأحمد فاضل مشرفاً للجنة الإعلامية، وأحمد حسن مشرفاً للجنة المالية واللوجستية، ونورة عبدالله مشرفة للجنة التنسيق الإداري، ومريم عبدالرحيم للسكرتارية.

واستعرضت اللجنة خطة المؤتمر الصحفي المقرر عقده مطلع شهر يوليو، والذي سيتم خلاله الإعلان عن تفاصيل البرنامج، والجهات الشريكة والداعمة، والمراكز الصيفية المشاركة.