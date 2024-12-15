طقس الإمارات غداً..غائم جزئياً مغبر أحياناً

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم ومغبر أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على بعض المناطق الشرقية والشمالية والجزر قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، ورطب ليلاً وصباح الثلاثاء مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة ومحملة بالغبار.

وذكر المركز، في بيانه اليومي بشأن حالة الطقس، أن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية / 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي مضطرباً إلى متوسط ويحدث المد الأول عند الساعة 12:47 والمد الثاني عند الساعة 03:40 والجزر الأول عند الساعة 20:18 والجزر الثاني عند الساعة 07:06، ويكون الموج في بحر عمان مضطربا يصبح متوسطا إلى خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 09:14 والمد الثاني عند الساعة 23:15 والجزر الأول عند الساعة 16:12 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 17 80 30

دبي 28 19 70 30

الشارقة 28 15 70 25

عجمان 26 20 65 35

ام القيوين 26 15 75 30

رأس الخيمة 28 13 75 25

الفجيرة 26 19 65 40

العـين 27 17 65 30

ليوا 28 16 90 30

الرويس 23 16 75 25

السلع 22 16 75 15

دلـمـا 22 20 85 40

طنب الكبرى / الصغرى 24 19 60 30

أبو موسى 24 19 70 30