عبدالله بن زايد ووزير خارجية المغرب يبحثان هاتفيا التطورات في سوريا

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي اليوم مع معالي ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية في المملكة المغربية الشقيقة مجمل التطورات في المنطقة ومنها الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وتطرق سموه خلال الاتصال الهاتفي إلى أهمية تضافر جهود الدول العربية وتعزيز التعاون مع المجتمع الدولي بهدف الحفاظ على وحدة وسيادة سوريا وصون أمن واستقرار شعبها وتلبية تطلعاته في التنمية والازدهار.

كما بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات كافة.