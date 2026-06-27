أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، خطوة مهمة وايجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها، مضيفاً أن ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "يمثل الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل، برعاية أمريكية، خطوة مهمة وايجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها. لقد عانى اللبنانيون لعقود من تداعيات صراعات الغير على أراضيهم، ودفعوا ثمناً باهظاً".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله".