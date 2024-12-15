مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة يناقش مشاريع النصف الأول من عام 2025

عقد مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة اجتماعه الرابع لعام 2024، تم خلاله مناقشة المبادرات والمشاريع التي تعتزم المؤسسة تنفيذها خلال النصف الأول من عام 2025 في إطار الخطة الاستراتيجية للمؤسسة 2023 – 2027، التي تركز على تعزيز القدرات المهنية والقيادية لموظفات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي، والمساهمة في دعم النمو الاقتصادي لإمارة دبي ودولة الإمارات بصفة عامة.

واستعرض مجلس الإدارة خلال الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتي شملت عدداً من البرامج التنفيذية والقيادية التي تتضمنها خطة عمل الفترة القادمة، وأبرز المشاريع والمبادرات التي تم تنفيذها خلال العام الحالي، والتي تم تتويجها بالتنظيم الناجح لـ "منتدى المرأة العالمي، دبي 2024" الذي عُقد يومي 26 و27 نوفمبر الماضي تحت شعار "قوة التأثير"، برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وبمناسبة الاجتماع الرابع لمجلس إدارة المؤسسة للعام الحالي، أكدت حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، حرص المؤسسة على مواصلة جهودها، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتحقيق رسالتها في الارتقاء بالقدرات المهنية والوظيفية للمرأة الإماراتية وتعزيز مشاركتها في المناصب القيادية بالقطاعين الحكومي والخاص والقطاع شبه الحكومي، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

رؤية محمد بن راشد

وقالت سموها:"نستلهم في هذه الجهود والمبادرات الداعمة للمرأة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموه بتوفير كافة مقومات إنجاج المرأة وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة".

وأضافت سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم: "إن منتدى المرأة العالمي - دبي 2024، بما شهده من حسن الإعداد والترتيب والتنظيم ودقة اختيار وتنوع الموضوعات التي تم مناقشتها على مدى يومين ومستوى المشاركة فيه وما حققه من نجاح لافت، قد أرسى معايير عالية من التميز ستشكل منطلقاً جديداً لعمل مؤسسة دبي للمرأة لتحقيق رسالتها في الارتقاء بالمهارات المهنية والقيادية للمرأة الإماراتية والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستهدفات (أجندة دبي الاجتماعية 33) و(أجندة دبي الاقتصادية D33) من خلال مشاريع وبرامج تدريبية وتنفيذية بمعايير عالية المستوى".

عُقد الاجتماع برئاسة سعادة منى غانم المري، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة دبي للمرأة، ومشاركة أعضاء مجلس الإدارة كل من: هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، موزة سعيد المري المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التنفيذية بهيئة الطرق والمواصلات في دبي، خولة راشد المهيري النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي بهيئة كهرباء ومياه دبي، هـــدى عيسى بوحميـــد الرئيس التنفيذي للتسويق في دبي القابضة، فهيمة عبد الرزاق البستكي الرئيس التنفيذي السابق لقطاع تطوير الأعمال في أسواق المال المحلية، ونعيمة أهلي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة.

شراكات عالمية مؤثرة

وقالت سعادة منى المري إن عام 2024 كان حافلاً بالمبادرات والبرامج التدريبية والقيادية التي تم إطلاقها في إطار رؤية وتوجيهات سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة المؤسسة، وحرص سموها على تعميم الاستفادة من هذه البرامج لتشمل موظفات الدوائر الحكومية في دبي ومؤسسات القطاع شبه الحكومي والقطاع الخاص.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ هذه البرامج بالتعاون مع مؤسسات محلية ودولية، في إطار حرص المؤسسة على تعزيز شراكاتها المؤثرة في ملف المرأة، والمساهمة الفاعلة في جهود الدولة بشأن إيجاد قياديات إماراتيات يسهمن بفعالية في دفع مسيرة التنمية نحو اقتصاد مستدام ومجتمع أكثر ازدهاراً، مضيفةً أن خطة عمل المؤسسة للفترة القادمة تشمل برامج تنفيذية وقيادية والقيام بدراسات جديدة حول المرأة العاملة، واقتراح سياسات جديدة تعزز حضورها في سوق العمل، ومبادرات مشتركة مع الجهات الحكومية المعنية في دبي للمساهمة في تحقيق "استراتيجية جودة الحياة في دبي 2033"، الهادفة إلى أن تتمتع كافة فئات مجتمع المدينة من مواطنين ومقيمين وزوار بالمفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة، وجعل دبي المدينة الرائدة عالمياً في مجال جودة الحياة، وترسيخ مكانتها مكاناً مفضلاً للعيش والعمل على مستوى العالم، والمقصد المفضل للزوار من كل أنحاء العالم.

مشاريع وإنجازات

واطلع مجلس الإدارة خلال الاجتماع على مشاريع وإنجازات الفترة الماضية، وفي مقدمتها منتدى المرأة العالمي – دبي 2024 الذي شهد تنظيم أكثر من 130 جلسة وورشة عمل تناولت العديد من الموضوعات التي تخص دور المرأة في المجتمع والاقتصاد والابتكار والتقنية والذكاء الاصطناعي والابتكار والاستدامة والتوازن بين الجنسين ومشاركتها الفاعلة في بناء مجتمعات متقدمة ومزدهرة حول العالم. كما شملت مبادرات المؤسسة خلال العام الحالي تنظيم الدورة الثانية من برنامج "المرأة في مجالس الإدارة العالمية"، وبرنامج الصحة النفسية وحوارات دبي للمرأة.

كما اطلع المجلس على عرض بأهم المبادرات التي نفذها نادي دبي للسيدات للعضوات والزائرات خلال النصف الثاني من عام 2024 والتي تعزز مكانته كوجهة للمرأة الصحية والسعيدة.