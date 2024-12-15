محمد بن راشد يطلق دورة جديدة من "صناع الأمل" مكافأتها مليون درهم

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، عن إطلاق دورة جديدة من مبادرة "صناع الأمل"، تهدف إلى البحث عن الأفراد الذين يساهمون في نشر الأمل والتفاؤل في مجتمعاتهم، سواء في المدن أو القرى، وتكريمهم والاحتفاء بهم.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس: "يحيا الإنسان بالأمل .. وتنطلق المجتمعات للحياة بناءً على قوة الأمل .. وتهون أصعب التحديات أمام أمل حقيقي … عندما ينشر البعض اليأس والإحباط في منطقتنا .. ننشر نحن التفاؤل والأمل".

وأضاف صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "في كل قرية وفي كل مدينة هناك أناس نذروا أنفسهم لصناعة الأمل في مجتمعاتهم .. ونشر الخير في بلادهم .. وبذل المعروف لمن حولهم . نبحث عنهم .. لنكرمهم .. ونقدرهم .. ولنصنع قدوات ونماذج منهم للجميع".

وأعلن سموه "نطلق بحمد الله دورة جديدة من "صناع الأمل" .. نبحث عنهم في كل مجتمع.. وفي كل قرية وحي .. لنحتفي بهم ويتفاءل بهم الناس.. من يرى في نفسه الخير يرشح نفسه أو يرشح غيره عبر الموقع http://arabhopemakers.com".

واختتم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ونسأل الله أن يوفقنا دائماً لنشر التفاؤل والإيجابية والأمل بغدٍ أفضل في منطقتنا التي عانت الكثير".