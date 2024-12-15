أحمد بن سعيد يشهد توقيع اتفاقية استحواذ "تريدلنغ" على "إيه آند تي" القابضة

شهد سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، توقيع اتفاقية استحواذ "تريدلنغ" التابعة لـ "دييز" على شركة "إيه آند تي" القابضة، ذراع أعمال التوزيع الرئيسية لشركة أكسيوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سموه على حسابه في منصة إكس: "شهدت توقيع اتفاقية استحواذ "تريدلنغ" التابعة لـ "دييز" على شركة "إيه آند تي" القابضة، ذراع أعمال التوزيع الرئيسية لشركة أكسيوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في صفقة استراتيجية ترتقي بعمليات منصة السوق الإلكترونية الخاصة بـ "تريدلنغ" من خلال رفدها بقدرات توزيع حلول التكنولوجيا في جميع أنحاء دول المنطقة".

وأضاف سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: "الصفقة تتوج مسيرة نجاحات تريدلنغ التي تركز على المعاملات بين الشركات منذ انطلاقتها، وتأتي مع نهاية عام شهد أداءً استثنائياً من المتوقع أن يتجاوز فيه إجمالي عدد الوحدات التي قامت تريدلنغ بشحنها 3.5 ملايين وحدة، لتواصل المنصة، تحت مظلة سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، مساهمتها في ترسيخ مكانة إمارة دبي كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا والابتكار، وبما يُسهم في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 في أن تكون الإمارة ضمن أهم 5 مراكز لوجستية".