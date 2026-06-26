سعيد الطاير: «دبي الأفعال» برهان متجدد على أن طموح دبي لا يعرف حدوداً

أوضح معالي سعيد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، أن مبادرة «دبي الأفعال» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، هي برهان متجدد على أن طموح دبي لا يعرف حدوداً، فكلما ظننا أننا بلغنا القمة، جاءت مبادرات سموه لتزيح الغطاء عن آفاق أوسع، وتؤكد أن التطور مستمر بلا نهاية.

وأضاف معالي سعيد الطاير: «تعيد مبادرة «دبي الأفعال» تعريف العلاقة مع الزمن، حيث يتحول الوقت إلى فرص، والأفكار إلى طاقة تدفع الحركة والتقدم. في دبي، لا يُنتظر المستقبل بل يُصنع يومياً، ويترجم إلى إنجازات ملموسة، وكل إنجاز يفتح باباً لما يليه».

واختتم الطاير: «تشكل «دبي الأفعال» دعوة عالمية للعمل، بأن تبقى الأفعال هي المعيار الحقيقي، وأن يتحول الحلم إلى واقع عبر الإنجاز، لتؤكد دبي أنها مدينة الأفعال».