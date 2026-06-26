قرقاش: الإعلان عن "دار الفنون أبوظبي" يُشكّل محطة جديدة في مسيرة المشروع الثقافي الإماراتي

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن الإعلان عن "دار الفنون أبوظبي" يُشكّل محطة جديدة في مسيرة المشروع الثقافي الإماراتي، ويعزز مكانة العاصمة بوصفها مركزًا عالميًا للإبداع والثقافة.

وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: "الإعلان عن "دار الفنون أبوظبي" يُشكّل محطة جديدة في مسيرة المشروع الثقافي الإماراتي، ويعزز مكانة العاصمة بوصفها مركزًا عالميًا للإبداع والثقافة. ويضيف تصميم المعماري الراحل فرانك غيري جوهرة جديدة إلى عقد الإنجازات الفريد في جزيرة السعديات".

وأضاف معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش: "هنيئًا للإمارات بهذا الصرح الثقافي، الذي يجسد نهجًا راسخًا يؤمن بأن الاستثمار في الثقافة والفنون استثمارٌ في الإنسان والمستقبل".