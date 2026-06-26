«الأعلى للطاقة» يعزز الوعي بتداول المواد البترولية في دبي

نظّم المجلس الأعلى للطاقة في دبي ورشة عمل توعوية في فندق جراند حياة دبي، استهدفت تزويد الشركات والمؤسسات العاملة في قطاع الطاقة بالمعارف حول الأطر التنظيمية والضوابط الفنية المنصوص عليها في قرار المجلس التنفيذي رقم (85) لسنة 2025 بشأن تنظيم تداول المواد البترولية في إمارة دبي.

وافتُتحت الورشة بكلمة رئيسة ألقاها أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، بحضور عدد من الفرق المختصة والخبراء المعنيين بالمشتقات البترولية من جهات بارزة في الإمارة.

وقدّمت الورشة رؤى قيّمة حول حيثيات هذا القرار.

وأكد أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة ورئيس لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي، أن قرار تنظيم تداول المواد البترولية يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز موثوقية وكفاءة السوق في دبي، من خلال توفير إطار تنظيمي واضح يضمن أعلى معايير السلامة والامتثال والشفافية، كما يسهم في تمكين الشركات من ممارسة أعمالها ضمن بيئة تشغيلية منظمة تدعم استدامة القطاع وتعزز جاهزيته.