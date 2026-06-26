برعاية راشد المعلا.. أم القيوين تستضيف ملتقى «عهد ووعد»

برعاية كريمة من سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور سمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، استضافت إمارة أم القيوين، ملتقى «عهد ووعد» في مركز أم القيوين الثقافي، بمشاركة واسعة من المسؤولين والشخصيات المجتمعية وممثلي مختلف فئات المجتمع، وذلك ضمن المبادرة الوطنية المجتمعية التي تُقام تحت شعار «عهد بالولاء ووعد بالوفاء».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن سعود المعلا، نائب حاكم أم القيوين، أن ملتقى «عهد ووعد» يعكس المكانة الكبيرة التي يحظى بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في نفوس أبناء الوطن والمقيمين على أرضه، ويجسد ما تنعم به دولة الإمارات من تلاحم وطني راسخ وعلاقة متينة بين القيادة والشعب، تقوم على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة والعمل من أجل رفعة الوطن واستدامة مسيرته التنموية.

وقال سموه: «إن دولة الإمارات تمضي بثبات نحو مستقبل أكثر ازدهاراً بفضل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يواصل قيادة مسيرة التنمية الشاملة وترسيخ المكتسبات الوطنية التي تحققت عبر عقود من العمل والعطاء».

وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، في الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن «عهد ووعد» يجسد عمق العلاقة الراسخة بين القيادة الرشيدة وأبناء الوطن والمقيمين على أرضه.