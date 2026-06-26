مشاورات قنصلية بين الإمارات وفرنسا في باريس

عقدت دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية الدورة الأولى للمشاورات القنصلية، وذلك في العاصمة باريس؛ حيث يأتي انعقاد هذه المشاورات في إطار الجهود المتواصلة والمشتركة لتعزيز التعاون القنصلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة لمواطني البلدين الصديقين.

وترأس وفد دولة الإمارات فيصل عيسى لطفي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية، فيما ترأست الجانب الفرنسي بولين كارمونا، مديرة شؤون الفرنسيين في الخارج والإدارة القنصلية بوزارة أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية. وفي بداية اللقاء، نقل فيصل عيسى لطفي تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته بأن يتكلل هذا اللقاء بالنجاح والتوفيق، مؤكداً أن دولة الإمارات وفرنسا تربطهما علاقات صداقة طويلة الأمد وتعاون وشراكة استراتيجية في شتى المجالات، تستند إلى الرؤية المشتركة لقيادتي البلدين .

كما أعرب الوكيل المساعد للشؤون القنصلية في وزارة الخارجية عن تقديره للجانب الفرنسي على استضافة الدورة الأولى من المشاورات القنصلية، مشيراً إلى أن إطلاق هذه المشاورات الثنائية يجسد الحرص المشترك على تطوير خدمات قنصلية مبتكرة واستباقية.