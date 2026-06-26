«الموارد البشرية» و«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحثان تعزيز التعاون

بحث معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، والدكتور سالم سهيل النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، سبل التعاون والتنسيق في المجالات المتعلقة بحقوق الإنسان وقضايا العمل.

وتبادل الجانبان، خلال اللقاء، وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ولا سيما فرص تعزيز التعاون في مجال النهوض بحقوق العمال، ونشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان في بيئة العمل، ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز منظومة حقوق الإنسان في دولة الإمارات بما يتماشى مع التشريعات الوطنية والالتزامات الدولية.

وأكد الدكتور سالم سهيل النيادي، أهمية التعاون بين الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان ووزارة الموارد البشرية والتوطين في دعم الجهود الرامية إلى تعزيز بيئة عمل شاملة وقائمة على الحقوق، وترسيخ الإنجازات المتواصلة التي تحققها الدولة في مجال حقوق الإنسان.

وجدد الجانبان التأكيد على التزامهما المشترك بمواصلة التنسيق والشراكة البنّاءة دعماً لرؤية القيادة الرشيدة للدولة في تعزيز الكرامة الإنسانية والعدالة والتنمية المستدامة.