شراكة استراتيجية بين «دبي الإنسانية» و«أكاديمية أنور قرقاش»

أعلنت دبي الإنسانية وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أمس، عن إبرام شراكة استراتيجية، تعزز مكانة دولة الإمارات قائداً عالمياً في مجالي العمل الإنساني والتميز الدبلوماسي، من خلال تعزيز التعاون في مجالات تبادل المعرفة، وتطوير القدرات، والتعاون المؤسسي. ووقّع الاتفاقية من جانب دبي الإنسانية، جوسيبي سابا، المدير التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، ومن جانب الأكاديمية، الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على استكشاف مجموعة من المبادرات المشتركة، بما في ذلك تطوير برامج تدريبية مشتركة، ومحاضرات متخصصة، وورش عمل. كما ستسهم الشراكة في تسهيل تبادل الخبرات، واستضافة المتحدثين، وتنظيم الندوات، والزيارات الميدانية، والجلسات النقاشية حول موضوعات ذات اهتمام مشترك.

وحول توقيع الاتفاقية، قال جوسيبي سابا: «تعكس الشراكة التزامنا المشترك بتعزيز منظومة العمل الإنساني العالمية من خلال تعاون استراتيجي هادف.

وانطلاقاً من علاقتنا الراسخة مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، تفتح هذه الاتفاقية آفاقاً جديدة لتبادل المعرفة، وبناء القدرات، وتعزيز الفكر القيادي عند تقاطع العمل الإنساني والدبلوماسية».

وقال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري: «تكمن قيمة هذا التعاون في قدرته على تجاوز أطر التبادل المؤسسي التقليدي والتوجّه نحو أثر عملي وتطبيقي. فمن خلال الجمع بين الرؤى الدبلوماسية والخبرات الإنسانية ضمن إطار منظم، نستثمر في قدرات أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى في تمكين المجتمع الدولي من استشراف التحديات العالمية المعقدة والاستجابة لها وإدارتها بفاعلية».

وتجمع هذه الاتفاقية بين مؤسستين رائدتين تتشاركان الالتزام بتطوير البحث وتعزيز الفاعلية التشغيلية في القطاعين الإنساني والدبلوماسي. ومن خلال هذه الشراكة، يسعى الطرفان إلى إبراز التزام دولة الإمارات المتواصل بتعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين القطاعات، بما يسهم في التصدي للتحديات الإنسانية العالمية وترسيخ التعاون متعدد الأطراف.